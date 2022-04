¿Mala relación entre James Rodríguez y Freddy Rincón? Esto dijo Sebastián Rincón

Freddy Rincón era consciente de que cada que hablaba de James Rodríguez ocupaba los titulares de la prensa nacional. De hecho, en su última entrevista con SEMANA dio mucho de qué hablar asegurando que las conductas de James se debían a que la prensa lo tiene “endiosado”, tanto que piden su convocatoria sin importar el nivel con el que llegue y la liga en la que se encuentra actualmente.

“La culpa de todo la tienen ustedes los periodistas”, soltó el legendario futbolista en entrevista con SEMANA TV. “Todas las cosas buenas hay que reconocerlas, pero no hay que endiosar a nadie. Aquí en Colombia endiosaron a estos muchachos y ellos se la creyeron”, sentenció.

➕ “Él nunca tuvo problema con James, él siempre quería lo mejor para la Selección” Sebastián Rincón, hijo del ídolo colombiano. #PorSiempreFreddy pic.twitter.com/CbJDkHXXC7 — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 15, 2022

Fue vehemente en asegurar que cuando se refería al 10 de la Selección actual ya lo tildaban de enemigo. “Hablar de estos muchachos porque ya somos enemigos de ellos. Ellos no miran el por qué uno dice las cosas, sino ya somos enemigos. Eso es por el ‘endiosamiento’ que se les dio”, agregó el ‘Coloso de Buenaventura’.

Dejó claro el pasado 4 de febrero que no le importa si a la opinión pública no le gustaba lo que él decía del jugador del Al-Rayyan. “A James no lo conozco, nunca crucé palabra, pero él perdió el rumbo de esta profesión. En las condiciones que él está yo no lo llamaría, es un jugador que camina la cancha y no está a la altura en una de las eliminatorias más difíciles”, señaló

Fue claro en su concepto de Rodríguez cuando llamó “desagradecidos de mierda” a los hinchas del Metropolitano. “Eso es ser malcriado. Es el monstruo que ustedes crearon. A este muchacho lo mimaron demasiado y ahora no se le puede silbar porque salen las reacciones que hay”, indicó.

Tras su pronta partida, las redes sociales se llenaron de críticas en contra de James por no mandar un mensaje de condolencias. Solo Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Falcao García se solidarizaron con mensajes.

“Cada quien manifiesta el dolor de la forma que desee. A Rafa, Radamel y Lucho, mil gracias. Con los demás no queremos polemizar. Nosotros sabemos que dentro del corazón de él y los otros jugadores está el dolo y eso es lo importante”, afirmó.

En la despedida, Sebastián Rincón, hijo de Freddy y delantero de Barracas en Argentina, se refirió a la polémica entre Rodríguez y su papá.

“Mi papá siempre quiso lo mejor para la Selección. Por lo que hablábamos con él, nunca tuvo nada en contra de James, simplemente eran diferencias que se malinterpretaron. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”, mencionó Sebastián en Win Sports.

El hijo que lleva el legado del fútbol de su padre fue coherente con lo que le dijo Freddy a SEMANA sobre el amor a la camiseta.

“Como en el caso de James, a los jugadores que mi papá criticó, él nunca lo hizo de mala intención, lo hizo por el bien de la Selección. Es una persona que quería lo mejor como si estuviera dentro de la cancha”, dijo Sebastián y aceptó que con su hermano Steven le pedían bajarles el tono a las declaraciones.

“Le decíamos: pa’, cógela suave, tranquilo’ y decía: ‘yo no voy a hablar’. Nos íbamos y después aparecía en las noticias que había hablado”, mencionó.