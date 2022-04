Jocoso, crítico y enamorado de la Selección | Última entrevista de Freddy Rincón en SEMANA

Sobre las 11:30 de la noche del 13 de abril de 2022 se fue de este mundo un jugador que para muchos no era terrenal. Se convirtió en una estrella en la constelación de fútbol colombiano. Brilló en Nápoli, Real Madrid y fue un ídolo en Brasil.

Un volante de ida y vuelta al que Leonel Álvarez describió como “un adelantado para su época” o el jugador colombiano digno de mostrar en el mundo por la calidad de su fútbol según Luis Fernando Suárez. “Es alguien para siempre sentirse orgulloso, que sea casi inmortal”, dijo el entrenador de Costa Rica.

Mientras sus familiares, fanáticos y el gremio del fútbol en Colombia llora la partida del exjugador de 55 años que estuvo en tres mundiales Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, en SEMANA queremos recordarlo con la misma calidez con la que siempre atendió a este medio de comunicación cuando se trataba de analizar a la Selección Colombia rumbo a Catar 2022.

El pasado 4 de febrero, después de que la Selección Colombia cayó en sus dos partidos por las fechas 15 y 16 ante Perú y Argentina anunciando lo que sería su eliminación, el hombre que sobre la madrugada de este lunes, 11 de abril, se vio involucrado en un aparatoso accidente de tránsito sobre la calle 5 con carrera 34, en Cali, mientras estaba en una camioneta que chocó con un bus alimentador del MIO, analizó con la crítica punzante que lo caracterizaba, pero también con alegría y amor con el que vistió la camiseta a la Selección.

Lo primero que opinó con gracia fue “La calculadora se me dañó de tanto hacer cuentas”, dijo la leyenda del fútbol colombiano, analizando lo que era en ese momento el presente de Colombia.

La charla se hizo amena, pues con su gran sonrisa, Freddy permitió hacer chistes. Incluso confesó que su fe ya no estaba en las estampitas, oraciones o velas encendidas, se basaba en su amor por la camiseta que vistió por tantos años, a la que hizo tan gloriosa. “Cuando uno ve la realidad como exjugador de fútbol, ve las cosas de otra forma. El juego de la Selección Colombia no trae esperanza ninguna teniendo a otras selecciones como Perú y Uruguay por encima”, sentenció y agregó. “Ojalá me equivoque, se haga el milagro porque como colombiano lo quiero por mis años con esa camiseta”.

En su etapa de panelista, Rincón se caracterizó por hablar sin filtro alguno. “El que tiene la mayor culpa es el técnico”. Incluso lanzó una recomendación a Falcao después de sus declaraciones tras el juego con Argentina. “Ha sido muy respetado y admirado, pero un jugador de su categoría no puede salir a hablar así, En la cancha es donde hay que rebelarse”, aseguró.

De hecho, fue ´el tigre´ uno de los pocos jugadores de esta época que se pronunció sobre el estado de salud de Rincón.

“Mis oraciones y un abrazo a familiares y amigos de Freddy Rincón en estos momentos tan duros. Mucha fuerza para él en estos momentos de lucha por su vida”, dijo en sus redes Radamel.

Freddy fue glorioso en el 5 a 0 de Colombia a Argentina el 5 de septiembre de 1993. Por eso le pidió actitud a los jugadores con rivales de ese tamaño actitud de los jugadores ante Perú y Argentina. “Para ganar se necesita actitud, ganas, amor por la camiseta. Eso se ha perdido mucho”, reclamó

Con nobleza le pidió disculpas a Reinaldo Rueda por haber dicho que su equipo era horroroso. “Ya lo dicho, dicho está y le pido disculpas”, reconoció.

Fue genuino, nunca ocultó lo que pensaba de James Rodríguez y lo que ha sido su declive en el fútbol después de pasar por el equipo más grande del mundo como él, el Real Madrid. “La culpa de estas cosas de la Selección la tienen ustedes los periodistas. En Colombia endiosaron mucho a los muchachos y no se puede decir nada. Nosotros, los de otra era, decimos algo de ellos y ya somos enemigos”, lanzó.

Fue claro en decir que jamás fue un hombre envidioso de esta generación. “Cuando hablo de jugadores dicen que les tengo envidia. A mí no me importa porque yo tengo mi propia opinión. A James no lo conozco, nunca crucé palabra, pero él perdió rumbo de esta profesión”, señaló sobre el rendimiento del 10 en la cancha.

A los medios de comunicación, mundo en el que incursionó con ESPN, WIN y Caracol Radio les pidió “no endiosar los jugadores”, dejó como consejo y puso como ejemplo la actitud de James en el Metropolitano cuando llamó a los hinchas “desagradecidos de mierda”. “Eso es ser malcriado. Es el monstruo que ustedes crearon. A este muchacho lo mimaron demasiado y ahora no se le puede silbar porque salen las reacciones que hay”, señaló.

A la afición que le brindó todo su cariño y le dio la razón cuando chiflaron a la selección, incluso pidió respeto para los asistentes al estadio Metropolitano e irónicamente habló de lo que se apegaba mucha gente en Colombia mientras él permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos en la clínica Imbanaco.

“Un milagro más después de todo lo que nos ha dado Dios. Todos somos hijos de Dios y ya nos repartió suerte con cinco partidos sin hacer goles y mantener el cuarto puesto, pero ojalá se dé”, sentenció.

Confesó que su anhelo es ver a Marcelo Gallardo al frente de la Selección y se fue de este mundo con el dolor de no ver a la tricolor en otro mundial. “Me entristece y me duele lo que pasa con esta Selección y que terminen de la forma como está”, finalizó.