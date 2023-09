Así respondió Carlos Antonio Vélez a la SIC por su intervención: “Es puro y físico populismo”

Carlos Antonio Vélez explotó contra la SIC

Además, acotó que “detrás de esto hay muchos intereses, aquí hay un sindicato de papel en el fútbol colombiano, que además tiene ya clara una intención política evidente, no le interesa nada distinto… Mire su máximo representante (Carlos González Puche) aspiraba a ser ministro del deporte”.

La FIFA está en Colombia

“Ayer llegaron siete funcionarios de FIFA a Colombia y qué bueno que estén aquí para que se den cuenta de la clara y evidente intervención del gobierno en temas futboleros. Por si alguien no lo sabe, el fútbol es una empresa privada aquí, en Afganistán, en Kazajistán, en la China y en Corea, es una empresa privada que se llama FIFA y el fútbol asociado le pertenece. El que quiera jugar fútbol fuera de FIFA lo puede hacer, pero no podrá participar en los eventos de FIFA”, sentenció.

“La Selección Colombia no es del Gobierno, pero hay que usar el fútbol porque es un magnífico alto parlante y siempre se toma todo por el lado más débil, que es el fútbol femenino. Entonces usan al fútbol femenino como el avión kamikaze, creamos el caos y nos metemos”, agregó.

De cancelar la liga a no ir al Mundial: las graves consecuencias que dejaría el golpe de la SIC al fútbol colombiano

El consejo al fútbol colombiano

Pero acá no se detuvo Vélez, quien dio un polémico consejo a los encargados de dirigir el balompié dentro del país.

“Le diría a los dirigentes del fútbol colombiano que asuman una postura si no quieren ser esclavos de acá en adelante de las decisiones absurdas de este gobierno. Si no quieren ser esclavos de eso y sucumbir, yo creo que es el momento, así nos duela, de decirle a la FIFA que intervenga. Aquí hay siete miembros de FIFA y me enteré esta mañana que el próximo martes el presidente de la FIFA recibe al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, o sea que Infantino ya sabe qué está pasando aquí”.