¿Vetos en la Liga Femenina? Estas son las delicadas conductas que investiga la SIC en los clubes colombianos

“La delegatura para la protección de la competencia está adelantando otra investigación que también vincula a la Dimayor en la que se investiga si presuntamente habría un acuerdo entre algunos equipos para no contratar a algunos jugadores que no siguen las reglas que ponen los mismos clubes en la vinculación. Está concentrado principalmente en el fútbol masculino”, respondió a esta casa periodística.

¿Cuáles son entonces los puntos claves de la investigación en el fútbol practicado por mujeres?

“Desde la FCF y la Dimayor se ha afirmado que el nivel de desarrollo de este deporte en Colombia y que se haga una liga cada año, obedece a falta de recursos. Estamos investigando si a pesar de eso con la anuencia de los clubes investigados, se habrían negado a recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia. En las pruebas que hemos recaudado, la razón es que las instituciones investigadas consideran que no es conveniente quedar a la fiscalización y auditoría”, dijo con vehemencia Francisco Melo, delegado para la libre competencia y agregó.

“El fútbol femenino que requiere recursos no habría podido beneficiarse de los apoyos del gobierno debido a que las instituciones investigadas prefieren no recibir esos dineros para no rendir las cuentas asociadas el uso de dineros públicos”, puntualizó.