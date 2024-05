“Ya contaban con los puntos”, Leonel Álvarez y una lección de humildad al Junior de Barranquilla

“Siempre jugar acá es complejo, difícil y no me sorprende porque Junior tiene muchas herramientas. Todo lo teníamos planificado y estudiado. Independiente, como ellos salieron, veníamos a buscar, como lo hacemos en todas partes, primero a jugar bien”, indicó Leonel Álvarez.

“Junior tiene muchas herramientas, ha tenido un trajín complejo y difícil, Entregaron todo, pero encontraron un equipo bien parado. Acá he logrado resultados importantes y muy buenos que me han permitido ser campeón. Sentir este escenario me reconforta y me da una alegría inmensa”, complementó el timonel de 58 años.