Atención: el reclamo de Chile por Byron Castillo no prosperó; Ecuador va al Mundial

Terminó la espera. Este viernes se conoció desde Zurich (Suiza) el fallo de la Fifa al respecto del reclamo de la Federación chilena (ANFP) por la nacionalidad del jugador Byron Castillo, que disputó 8 partidos de Eliminatorias con la selección de Ecuador.

Aunque el abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, presentó esta semana pruebas contundentes en contra de la Federación ecuatoriana (FEF), el organismo internacional decidió desestimar la petición y mantener el cupo de la Tri al próximo campeonato del mundo que se disputará en Catar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

“Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la Fifa ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, indicó el comunicado emitido la entidad a través de su página oficial.

Fifa indica que la decisión ya “se ha notificado a las partes afectadas” y desde hoy disponen de “diez días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com” en el transcurso de las próximas horas.

Tal como había adelantado el abogado Carlezzo, este fallo podrá ser “recurrido ante la Comisión de Apelación de la Fifa”, camino que se espera siga la Federación chilena en busca de una clasificación al Mundial que ahora, al final, estuvo más lejana de lo que pensaban en la previa al conocimiento de la decisión.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA toma una decisión sobre la convocatoria de Byron David Castillo Segura



Una de las primeras reacciones al respecto del fallo llegó por cuenta del presidente de la FEF, Francisco Egas, quien desde el momento en que se conoció la demanda ha llamado a la tranquilidad de sus compatriotas. “Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto, ¡vamos Ecuador!”, escribió en Twitter, al tiempo que compartía el fallo de la Fifa.

La cuenta oficial de la selección ecuatoriana, @LaTri, solo se remitió a publicar un emoji de risa minutos después de conocer que se desestimó la demanda en su contra y podrán seguir preparando el debut en el grupo A que comparten con Catar, Senegal y Países Bajos.

De momento la ANFP no se ha manifestado sobre el comunicado, aunque se espera que en las próximas horas haya una comunicación por parte de Eduardo Carlezzo al respecto del próximo camino que tomarán sobre el caso de Byron Castillo. Si recurrir a la cámara de apelaciones no surte efecto, en Chile no descartan ir hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), última instancia en cuanto a litigios del ámbito deportivo.

Para los chilenos, este fallo no deja de ser una sorpresa, pues las pruebas presentadas esta semana parecían bastante convincentes para esperar un resultado a favor. “Hemos investigado a fondo toda la situación del jugador. Toda la documentación que lo ubica en Tumaco, desde él, desde su familia, su hermana y, por otro lado, documentos desde Ecuador que descalifican su certificado de nacimiento”, indicaba Carlezzo en una rueda de prensa para los medios colombianos este jueves.

Desde la ANFP resaltaban que sus pares ecuatorianos no presentaron “ningún argumento” y solo se estuvieron escudando en “una decisión judicial que dicen que declaró al jugador como ecuatoriano cuando no es nada de eso. Si la decisión es técnica y analiza todas las pruebas, hay que fallar a favor de Chile”.

Carlezzo incluso había puesto como punto a su favor que el propio Byron Castillo no saliera a aclarar la situación de su lugar de nacimiento. “Si uno tiene la certeza de donde nació, donde se crio, donde se bautizó, aclara su vida. Si (Castillo) nació en Playas sería muy fácil hablarlo y matar eso. Nosotros ni siquiera estaríamos aquí”, dijo casi 24 horas antes de conocer que la decisión es mantener a Ecuador clasificado a la cita orbital.