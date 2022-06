Abogado de Chile expone ‘prueba reina’ a pocos días de fallo FIFA sobre Byron Castillo

El fútbol suramericano sigue atento de la novela que se vive con la Selección de Ecuador por el caso de Byron Castillo, a quien la federación chilena (ANFP) acusó de haber nacido en territorio colombiano y por ende no podría jugar con la Tri en la Eliminatoria Conmebol al Mundial de Catar 2022.

Aunque hay indicios que señalan que Castillo habría nacido en Colombia y no en Ecuador, como estipulan los documentos entregados a Conmebol, la Federación de ese país (FEF) asegura que todos los papeles están en orden y no procede un castigo como una descalificación del campeonato del mundo si es que el jugador hubiera mentido en su nacionalidad, a razón que no tenían conocimiento de estos hechos.

Byron Castillo enfrentando a la Selección Argentina en un partido de eliminatorias el pasado 29 de marzo - Foto: AFP

Ante estos hechos, en las últimas horas, el abogado Eduardo Carlezzo, representante de la Federación Chilena de Fútbol, exhibió nuevas pruebas sobre la denuncia en contra de su similar de Ecuador por el jugador Byron Castillo por supuesta falsedad, a tres días que la FIFA entregue un fallo sobre el polémico caso.

En conferencia de prensa en Santiago, Carlezzo mostró un certificado de bautizo de Castillo, ceremonia que se habría realizado en la localidad colombiana de Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

Según el abogado, esta y otras pruebas confirmarían que el futbolista de 23 años es colombiano y no ecuatoriano, y que su participación en la selección de Ecuador durante las clasificatorias sudamericanas estaría viciada. “Ese documento para mí es importantísimo (...) Ese certificado de nacimiento de Byron en Colombia tiene fecha de 25 de noviembre de 1996, está reconocido y validado por la iglesia el 1 de junio de 2022″, dijo Carlezzo ante periodistas.

Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP explica el caso Byron Castillo y la denuncia de Chile contra Ecuador:



"No existen las huellas dactilares en el documento"



#PelotaParadaxTNTSports 👇 pic.twitter.com/DOP6RpxATo — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 7, 2022

El abogado ya argumentó que el certificado de nacimiento ecuatoriano de Castillo es falso. Explicó que el futbolista “nació el 25 de julio de 1998 en Colombia”, pero está usando un certificado de nacimiento “del 10 de noviembre en Ecuador”.

“Sería escandaloso si FIFA desconociera estas informaciones. Son muchas cosas”, indicó Carlezzo.

La polémica fue develada a principios de mayo cuando la Federación de Fútbol de Chile oficializó ante la FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad” del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia.

Chile exige los puntos en los dos partidos que jugó frente a Ecuador por las clasificatorias, acusando que Castillo jugó en esos encuentros en la selección tricolor sin ser ecuatoriano. “Estamos buscando los puntos para ir al Mundial”, dijo Carlezzo.

La FIFA debe emitir el fallo de primera instancia el viernes, tras haber recibido la documentación tanto de Chile como de Ecuador. El seleccionador ecuatoriano, el argentino Gustavo Alfaro, ha manifestado que han actuado en “derecho” y que la clasificación la ganaron “dentro de la cancha”.

Ya conocía el tema

El lateral, que milita en el Barcelona de Guayaquil, defendió en ocho partidos de la eliminatoria a Ecuador, en los que conquistó 14 puntos. Castillo jugó para Ecuador en los empates ante Argentina (1-1) y Chile (0-0), en las victorias frente a Venezuela (1-0), Chile (2-0), Bolivia (3-0) y Paraguay (2-0) y en las derrotas frente al seleccionado guaraní (3-1) y Uruguay (1-0).

En caso de que perdiera los puntos logrados en dichos encuentros, Ecuador, que terminó el clasificatorio en puestos de clasificación directa con 26 puntos, caería al último escalón con 12 unidades detrás de Venezuela, una total debacle para el fútbol del país vecino.

Lo más extraño del caso es que las dudas sobre la nacionalidad de Byron Castillo ya eran cuestión de polémica en la liga ecuatoriana desde hace unos años e incluso el jugador se refirió al respecto en 2018, en unas declaraciones para el canal de YouTube de En la Cancha con Majo. “No me molesta y la verdad no me gusta hablar de eso porque ya es cosa del pasado, pero no me molesta en nada”, declaró el jugador al respecto de su lugar de nacimiento, que fue puesto en duda tanto en las divisiones menores como en el torneo local.