Atención: Roger Federer anuncia al mundo su retiro del tenis profesional

Lamentablemente, la carrera de las grandes glorias del deporte tiene que llegar a su final. Este jueves 15 de septiembre pasará a la historia al ser el día en el que Roger Federer, ganador de 20 grand slams, decidió dar un paso al costado como profesional, al darse cuenta de que su cuerpo no estaba en condiciones para seguir en la élite.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado con desafíos en forma de lesiones y cirugías”, arranca el extenso comunicado del ‘Su Majestad’, como fue apodado por los miles de fanáticos que tiene alrededor del mundo. “El tenis me ha tratado con más generosidad que nunca. He soñado y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva”, escribió.

Federer tendrá un último baile, despidiéndose por todo lo alto ante el público que lo vio triunfar tantas veces en Wimbledon. “La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP”, afirmó.

En desarrollo...