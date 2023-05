Atlético Nacional se apiada del América y borra cruel publicación que se burlaba de la ‘B’

Atlético Nacional consiguió este jueves una valiosa victoria sobre el América de Cali en el partido aplazado por la fecha 14. A pesar de las críticas al arbitraje, el cuadro verdolaga superó a su rival y se echó al bolsillo tres puntos de oro de la mano de Tomás Ángel, que marcó doblete y se va de la mejor manera a la concentración de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial.

El partido se vivió con intensidad desde los primeros minutos. Ángel marcó el primero de la noche a los 2 minutos, pero América respondió al 23 para llevar todo al empate antes de la primera media hora de juego.

Tomás Ángel celebrando su doblete frente a América - Foto: DIMAYOR

Todo parecía encaminado a la igualdad en el descanso, sin embargo, llegó la polémica por un penal que el delantero antioqueño convirtió sin mayor oposición, justo después de la grave lesión de Iago Falque, que se rompió la tibia y estará afuera de las canchas por lo que resta del campeonato.

Después del partido, América se quejó de las decisiones del árbitro Wander Mosquera. Según los escarlatas, el juez central debió revisar en el VAR la acción previa al penal y también tendría que haber expulsado a Jhon Duque por un codazo en la cara de Franco Suárez, protagonista de las dos acciones polémicas del compromiso.

“Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final”, escribió Tulio Gómez, máximo accionista del club vallecaucano, en sus redes sociales citando unas palabras del técnico argentino Marcelo Bielsa.

Mis observaciones del Nacional 2-1 América 🧐



✅No veo falta previa de Aguirre sobre Suárez. Mano de referencia, más no empujón o desplazamiento: PENAL



✅No hay falta de Suárez en el gol de AME.



🟥Roja a Duque por conducta violenta



🟥Roja a Salazar por juego brusco y grave pic.twitter.com/FV1ApPRm6c — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 5, 2023

Pero Nacional no se quedó atrás y respondió con una publicación directa en contra de su rival en el clásico. “¡Buenas noches Verdolagas!”, escribieron en Twitter e Instagram, reemplazando la ‘B’ por un emoji de color rojo, recordándole al América su paso de más de cinco años por la segunda división del fútbol colombiano.

Automáticamente se armó un cruce de insultos y ataques entre los hinchas en los comentarios, lo que provocó que el club antioqueño tuviera que verse forzado a borrar el trino y editar la publicación en Instagram, aunque ya varias cuentas partidarias le habían dado suficiente alcance para provocar escozor en los americanos.

El tweet borrado en la cuenta oficial de Atlético Nacional - Foto: Twitter @nacionaloficial

Confía en toda la plantilla

El más contento con el triunfo fue el técnico Paulo Autuori, que tuvo que alinear una nómina alternativa al considerar que hace menos de 48 horas habían jugado frente a Olimpia en la Copa Libertadores (2-2).

El brasileño agradeció la entrega de sus jugadores y aseguró que este será un golpe de motivación para buscar el título del primer semestre. “No es la primera vez que alcanzo una victoria así. Ahora, la victoria es de los jugadores; a ellos no los miro como futbolistas jóvenes o experimentados, sino como hombres de Atlético Nacional en quienes confío y sé que tienen las capacidades”, dijo en rueda de prensa.

“No me gusta cambiar todo el equipo, pero era imposible mantenerlo por la exigencia del clásico y después Olimpia. Ahora, aún así, los jóvenes fueron entrando de a poco y no todos al tiempo, cada uno siendo guiado paso a paso”, destacó.

Guimaraes y Autuori sonriendo en la previa al clásico entre América y Nacional - Foto: DIMAYOR

Ahora la nómina le quedará mucho más corta por la salida de los cuatro convocados a la Selección Colombia, que desde este viernes pondrán rumbo a Cali con el objetivo de iniciar la preparación hacia la cita orbital. “Varios jugadores serán convocados a la Sub-20, entonces también será importante darle rodaje a otros juveniles y eso se ha venido viendo con el transcurso de los partidos”, declaró al respecto del caso de Tomás Ángel, Edier Ocampo, Andrés Salazar y Luis Marquínez, que no volverán hasta después de termina la participación de la Tricolor en suelo argentino.

“Varios jugadores no venían con ritmo y se corrió el riesgo, pero, aún así, respondieron muy bien. Hay que darse cuenta de que el cansancio no solo es físico, a veces la parte mental es la que influye más, en especial en esta clase de partidos como contra América de Cali, pero aún así lo hicieron de gran manera”, completó.