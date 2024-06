Hija de Pedro Sarmiento revela detalles de su salud y el delicado tratamiento al que se someterá

“El profe Pedro Sarmiento necesita nuestra ayuda. Quienes puedan donar sangre A+, por favor, llegar al banco de sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en los siguientes horarios: lunes a viernes: 7:00 am m. — 6:00 p. m. Sábados: 7:00 a. m. — 1: 00 p. m. ¡Estamos con usted, profe!”, puso Nacional en sus redes sociales.

Incluso, hizo público un video de Radamel Falcao García que le envió un mensaje al exdirector técnico del Once Caldas de Manizales y lo animó a no desfallecer.

“Querido Pedro, recibe todo mi cariño y admiración. Este video es para decirte que estamos contigo, que te estamos esperando, no solamente el mundo del fútbol sino toda Colombia. Mucho ánimo, mucha fuerza, lucha que Dios está contigo y todos nosotros, un abrazo grande”, dijo el goleador histórico de la Selección Colombia.

El último club por el que pasó Sarmiento como entrenador fue el Once Caldas, donde compartió con su amigo Hernán Darío Herrera, hoy técnico del equipo. El club manizaleño clasificó a los cuadrangulares, pero quedó eliminado una fecha antes.

“Yo quiero mandarle un saludo especial a Pedro (Sarmiento). Sé qué está pasando por un momento”, en ese momento se detuvo. Su voz se entrecortó y no pudo continuar. “No voy a hablar”, dijo visiblemente afectado. Cuando el periodista que continuaba con las preguntas en la rueda de prensa tomó la palabra para indagar más sobre el semestre del equipo albo, el Arriero le dio la palabra a Dayro y se tapó la cara para ocultar que estaba nostálgico por la situación de salud Pedro Sarmiento.

“Esperándote. Volverte a ver, bailar salsa, reír jugando cartas, comer mecato con los perritos, salir a caminar en las mañanas, tomar café en las tardes… y verte sentado viendo fútbol, horas y horas… así, enseñándome a disfrutar el momento, como la última vez que me regañaste por pegarme de cosas del pasado… Gracias por enseñarme a ser de menos palabras y más acción, a callarme cuando las cosas están mal, [a] ser correcto, perseverante y a vivir el ahora… Cómo me lo repites: la vida es un fandango y el que no la baila, es un pendejo”, dijo con fotos de ella pequeña.