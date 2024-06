“Los niños me preguntaban: ¿cuándo voy a volver a mi casa?, estremecedor relato Rafael Santos Borré tras vivir las inundaciones en Brasil

SEMANA.: Rafael Santos Borré, bienvenido a SEMANA. ¿Cómo se ha sentido en Internacional?

Rafael Santos Borré, jugador de la Selección Colombia (R.S.B): Me he sentido bien la verdad. Acá en Brasil desde que llegué, las personas me han recibido muy bien. Los hinchas han sido muy queridos conmigo. Hemos encontrado algo que siento que nos hacía falta en Alemania que es tener un poco más esa cultura latina, poder compartir con argentinos, chilenos, ecuatorianos, los mismos brasileños, pues tenemos muchas cosas parecidas. Me siento cómodo acá.

SEMANA.: ¿Por qué decidió pasar de la liga de Alemania a la de Brasil?

R.S.B: Fueron dos cosas fundamentales. Primero, el tema de la selección yo lo tengo muy presente. Sabía que estando en Alemania, iba a tener la posibilidad de poder estar en la selección, pero que estaba en un equipo como el Werder Bremen en el cual la competencia era más para permanecer en la Bundesliga, que pelear por algún título y me gusta mucho los desafíos de pelear por cosas importantes, de buscar un proyecto ambicioso que quiera disputar títulos, que quiera buscar hacer historia. Vine por el proyecto deportivo que estaban haciendo, los jugadores que han venido fichando. Hoy en día tenemos un gran equipo, eso me movió. El fútbol brasileño es una liga competitiva, que me podía permitir seguir teniendo la posibilidad de estar en la órbita de la selección.

SEMANA.: Usted llega a Brasil y además de la competencia, se enfrenta con la dificultad de las inundaciones. ¿Cómo la ha pasado junto a su familia?

R.S.B.: Ha sido un golpe bastante duro porque hace mucho tiempo que no le pasaba a la ciudad a esto, no le pasaba Porto Alegre con las inundaciones. En este último año fue mucho más duro, fue mucho lo que afectó. Recién llego a la ciudad, me encuentro con esta situación y ver que muchas personas que son cercanas a ti, que has tenido la oportunidad de conocer y que han perdido familiares y cosas importantes, es algo muy duro, es algo que te afecta. Nosotros gracias a Dios, nos toca verlo, en una situación, dentro de todo, privilegiada porque donde estamos, la zona donde vivimos no afectó mucho. No te deja de conmover porque ves que muchas personas perdieron sus hogares y obviamente uno busca la forma de ayudar desde donde corresponde.

El estadio Beira Rio inundado después de fuertes lluvias en Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el martes 7 de mayo de 2024. (Foto AP/Carlos Macedo) | Foto: AP

SEMANA.: ¿Qué es lo más duro y cercano que le ha tocado vivir?

R.S.B: Compañeros que han tenido familiares en riesgo y nos ha tocado ponernos de acuerdo para rescatar, para que alguna persona de medios de seguridad puedan ir a ayudar. Gente del club que tenía su casa cerca del río y el río se terminó llevando todo. En ese sentido, tratamos de encontrar una solución momentánea donde puedan vivir y organizarnos entre todos para poder brindarle un hogar a esa persona. Son situaciones que la gente no se imagina la dimensión de lo que esto fue. Muchas personas que perdieron todo, ahora que el río vuelva a bajar empezarán una vida de cero.

SEMANA.: Usted y su esposa han ayudado a los afectados, con visitas a los damnificados y a través de redes sociales. ¿Cómo han logrado colaborar?

R.S.B.: Nosotros nos hemos querido involucrar en ayudar obviamente. Lo hacemos conociendo a las personas adecuadas. Estamos recién llegados a la ciudad y no conocemos cómo es la forma de trabajar en estos momentos, así que intentamos conocer lo que ha afectado al pueblo de Río Grande del Sur, las necesidades de esta catástrofe y así actuar. Es muy lindo, que así sea solamente con la presencia de uno, se les cambia el día y pueden tener esa felicidad, así sea momentánea. Lo que más me ha marcado, es ver ancianos mayores tirados en un colchón, en situaciones de alta edad, enfermedades, incluso con oxígeno, durmiendo en una cancha de micro fútbol con 200 o 300 personas más. También ver a los niños con su inocencia, de poder jugar conmigo y compartir un momento y sin embargo me hacn preguntas, que uno no tiene como responder, como por ejemplo, “¿cuándo voy a volver a mi casa?”. Yo quedaba totalmente impactado, porque no sabes como contestarle. Es muy lamentable, muy duro y me han hecho estremecer.

SEMANA.: Ustedes jugaron con camisetas embarradas en homenaje a las víctimas, ¿cómo fue eso?

R.S.B.: Fue una iniciativa del club. La mentalidad del equipo y del club era poder parar el campeonato, que los equipos de Río Grande del Sur no tuvieran competencia este año y salir de los torneos. Pero claro, sabemos que el fútbol es un negocio muy grande, en el cual, está incluida la televisión y muchas cosas. Era difícil de parar, que no pudiéramos estar. Tenemos que competir en esta situación, arreglándolas. Incluso ahora mismo estamos en Sao Paulo, lejos de nuestra familia, haciendo de local acá, mientras se termina organizar un poco todo en Porto Alegre. Lo de la camiseta, fue totalmente del club de jugar representando a todas las víctimas que han sufrido con todo esto y haciendo honor, porque nosotro somos parte de este pueblo gaucho y que queremos representarlos de la mejor manera.

Rafael Santos Borré fue presentado como nuevo jugador de Internacional de Porto Alegre. | Foto: Internacional de Porto Alegre.

SEMANA.: ¿Qué tan cerca vive usted de la tragedia.?

R.S.B: La verdad yo estoy bastante cerca, pero dentro de todo soy privilegiado. El estadio de nosotros se llama Estadio Beira-Rio, porque en un momento hizo parte del Río Guaiba. Nuestro centro de entrenamiento, en tierras que cuando el río empezó a bajar quedaron liberadas y se podía construir ahí. La naturaleza tiene memoria y ha vuelto donde estaba, ha superado la frontera de donde estaba. Todo ese terreno que antes era río quedó totalmente inundado. Era algo que no se esperaba. Incluso se dice que la ciudad estaba preparada para que el río pudiera subir, pero al parecer estuvo afectado el sistema de expulsar el agua y no se pudo hacer. Perdimos todo el centro de entrenamiento, los campos de juego, los vestuarios, el gimnasio. Todo quedó totalmente inundado. Nuestro estadio tuvo agua hasta cierto momento. Se ve afectado el gramado, después hubo muchas cosas que se pudieron mantener. Donde nosotros vivimos está bastante cerca del río, pero es un condominio y lo que tiene que la zona social es lo más cerca y hasta ahí se metió el agua.

SEMANA.: ¿Sintió miedo por usted, su esposa y sus hijas?

R.S.B.: En un momento llegamos a sentir miedo porque la zona social está ahí y el agua estaba metida totalmente. La primera casa que es de un vecino que está cerca, estaba ahí. También la energía se veía afectada, se empezó a cortar también con toda la lluvia. Lo que la gente no supo es que, lo que debía llover en un año, lo llovió en pocos días. Una cantidad de agua que el río ni la ciudad, podían soportar.

SEMANA.: Vamos a hablar de Selección. Usted se volvió inamovible de Néstor Lorenzo. ¿Cómo siente esa confianza.?

R.S.B.: Es muy lindo tener esa confianza de un entrenador, muy lindo poder responderle a eso. Que crean en tu trabajo. Cuando confían en tu trabajo, cuando confían en lo que tú haces, cuando concuerdas en la idea de juego, eso hace que haya un vínculo. La verdad me siento muy contento por eso. Es algo que me viene muy bien y que siento que a la selección le ha aportado mucho. Hemos creado un grupo de jugadores impresionantes, hemos hecho una familia, el poder tener un grupo que crea uno del otro y confíe totalmente en las capacidades del compañero. El profe ha hecho una labor muy buena con el grupo que ha construido. Tenemos una plena confianza en la idea que tenemos.

Brasil está emergencia por las inundaciones. (Photo by Anselmo Cunha / AFP) | Foto: AFP

SEMANA.: Usted es el goleador de esta Selección, y aún así lo siguen criticando y pidiendo más goles...

R.S.B: Es una sensación de tiene dos caras para mí. En su momento, obviamente siento que es duro, porque a mí me gustaría hacer muchos más goles para Colombia. Yo soy el primero que quiero y me encantaría eso. Tener muchas situaciones, que la selección creara muchas situaciones y poder ganar los partidos tranquilos. Poder hacer dos o tres goles por partido. Soy el primer interesado en que eso suceda. Ahora, después soy un poco más analítico y trato de ver las cosas desde otro punto de vista. Pienso un poco más como jugador y como persona que vive ahí en el campo. Saber que a nivel de selección, la verdad es que las diferencias son muy pocas. Hoy en día no ganas partido totalmente sobrados, 6 a 0 o que tu delantero pueda hacer 3 o 4 goles. Hoy en día todo el mundo se prepara, te analizan y las diferencias que se sacan son cada vez menos. Incluso a los equipos grandes como Brasil y Argentina también. En estas Eliminatorias lo estamos viendo, con partidos muy apretados. Entonces a nivel de selección, con la calidad que hay, lo más importante es conseguir los resultados y después si tus delanteros pueden hacer goles, sería fantástico. Si el gol lo hace un volante o un defensor, nos da lo mismo y a mí me ha tocado irme acostumbrando a esa idea de que obviamente a nivel de selección, es un nivel alto, en el cual todos tenemos que estar preparados para aportar desde otro lugar y ver el bien para el equipo. A a mí en su momento, me ha tocado verlo así y que el resultado de la selección esté por arriba de lo personal.

SEMANA.: ¿Cómo explica su posición en la Selección? ¿es para poder acomodar a James?

R.S.B: Yo me siento bien, me siento cómodo. Va un poco relacionado con la idea de juego del profe. Muchas veces nosotros tenemos un plan de juego de acuerdo a lo que nos proponga el rival. En nuestra idea, es fundamental repartir bien los espacios para tener todos la libertad de podernos mover dentro del campo donde mejor nos sintamos. Nosotros queremos que nuestros jugadores que tienen más esa característica de flotar en el campo, de tener más movilidad, tengan esa libertad a la hora de jugar y no pedirle otras cosas en cuanto la parte táctica- defensiva. En ese tipo de jugadores que tienes, tratas de acomodar el sistema en lo que mejor pueda ser para la Selección. En ese sentido no tengo problema y que de a poco le he venido cogiendo el tiro y esa ubicación dentro del campo de saber cuándo hacer algo para que el conjunto esté bien y saber cuándo posicionarme para que se pueda ver más clara mi posición o talento natural que es jugar de delantero centro. Entonces en ese sistema me he ido acomodando y obviamente, el tener a James ahí hace que también él pueda tener esa libertad y que sea más variable para el equipo.

SEMANA.: ¿Le duelen las críticas?

R.S.B: Sí, en algunos momentos. Yo siento que duele más cuando vienen de personas que saben de fútbol. Aveces siento que obviamente es un poco más fuerte porque pues la persona que sabe de fútbol, debería entender un poco más lo que es la selección, lo que se vive en un partido, lo que es un equipo cuando no tiene la pelota y lo que es otro equipo cuando tiene la pelota. En ese sentido, siento que a veces me puede afectar un poco más, después lo que viene así como del público en general, lo llevo con más tranquilidad, porque lo ven desde del lado pasional y quieren que la selección juegue, que gane y golee. Nosotros en el campo y las personas que saben de fútbol, saben que no es así, que no en todos los partidos vamos a pasar por arriba a todos los rivales. Entonces cuando viene de alguien que de pronto se sabe de fútbol o que dice que sabe de fútbol, pues como que ahí siento que me puede afectar un poco más.

Rafael Santos Borré y Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: Getty images.

SEMANA.: Lorenzo convcó 28. Sobran 2 jugadores. ¿se siente en riesgo de perder el lugar para la Copa América?

R.S.B: Yo siento que somos un grupo que ninguno tiene el puesto seguro. Todos vamos a ir con la misma sensación de que tenemos que mostrar lo mejor de nosotros para poder quedarnos con un lugar. A nivel de selección tanto entre jugadores, como entre selecciones hay muy poca diferencia. Las diferencias está en pequeños detalles. Al final es una decisión que el profe tiene que tomar, pero lo único que sé, es que estoy muy orgulloso de estar en ese grupo de jugadores y que siento que tenemos una selección que ilusiona mucho, que ha logrado formar una idea de juego, que ha logrado convencerse de que se puede competir a nivel internacional y de que puede competir contra cualquier rival. Eso es lo que más me motiva y me tiene contento de estar en este grupo de jugadores.

SEMANA.: ¿Qué piensa del llamado de Miguel Borja?

R.S.B.: Lo de Miguel, como muchas personas decían, es un premio que que él se ha venido ganando, con los goles que ha venido haciendo en River, con el presente que venía teniendo. Un club como River siempre te posiciona en un lugar a nivel internacional que es muy bueno y se ha ganado ese mérito, porque ha venido haciendo goles tanto en el fútbol local, como en el fútbol internacional y obviamente tener un goleador de esos para una selección es importante.

Rafael Santos Borré S. C. Internacional (BRA) | Foto: @FCFSeleccionCol

SEMANA.: Cree que jugar en Sudamérica es una desventaja frente a Córdoba y Durán que están en Europa.

R.S.B: A veces, subestimamos a sudmerica. Yo que tuve la oportunidad de estar en el fútbol europeo, sé que hay liga muy competitivas, que te pueden ofrecer un nivel élite, un nivel de competitividad muy alto. Pero también sé que dentro de las mismas ligas hay equipos que es mejor estar en un grande de Sudamérica, que en un equipo más “normal” de Europa. Muchas veces estar en un grande aquí, te brinda muchas más opciones o te brinda mucha más presión, mucha más exigencia que estar en algunas partes del fútbol europeo. Si estás en un gran club de Sudamérica puede ser bastante competitivo que como estar en un gran equipo de Europa.

SEMANA.: ¿Colombia tiene que ser campeón de la Copa América?

R.S.B: Eso se lo ha ganado esta selección, que digan eso es muy bueno. Antes nuestros periodistas en su momento decían: “tenemos que pasar la fase de grupos” o con que lleguemos a cierto lugar de la Copa América, está bien y que hoy en día se hable de ganarla. Que hoy en día se diga eso o que tenemos que competir para ganarla, yo creo que esa es la mentalidad que debe tener Colombia, es la exigencia que debemos tener como deportistas y la mentalidad que ha venido creando esta selección de que los partidos que salimos a jugar, sin importar el rival que tenemos al frente, salimos a competir para ganar, con nuestras armas. Después los partidos pueden salir unos mejores, otros peores, pero la mentalidad principal es salir para ganar y no especular en eso.

SEMANA.: Tras ganar a Brasil, España y Alemania, ¿se sienten favoritos?

R.S.B.: Eso habla de la mentalidad de este equipo, de que queremos competir contra los mejores, queremos, competir por cosas importantes y cuando tienes esa mentalidad en esos momentos tiene que demostrarla. Ahora comienza un nuevo sueño en el cual vamos a necesitar de esa mentalidad para empezar a a dar pasitos para para llegar a ese sueño.

SEMANA.: ¿Lo hablan en el camerino?