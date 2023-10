Bacca suelta toda la verdad: reveló el técnico que querían poner en vez de Carlos Queiroz

Carlos Bacca disfruta en Junior de sus últimos ‘pincelazos’ como futbolista profesional. Después de hacer una carrera impresionante en equipos como Villarreal, Sevilla y Milan, el goleador se dio la oportunidad de volver al país, donde las cosas no han ido tan bien como se esperaba.

A principios de este año, por ejemplo, el delantero estuvo a punto de salir por decisión de Hernán Darío Gómez, que luego se dio cuenta del error que hubiera cometido al despedir a los dos referentes de la plantilla, contando en esa ecuación a Sebastián Viera.

Ante los malos resultados, la dirigencia tomó la decisión de darle una tercera oportunidad a Arturo Reyes, que llegó a ilusionar con dos goleadas consecutivas, pero ahora tiene al equipo barranquillero al borde de una nueva eliminación.

Más allá de eso, Bacca asegura estar contento con el trabajo de Reyes y confía en que los resultados se darán tarde o temprano. “Me gusta como juega el Junior de Reyes. Queremos proponer”, dijo en entrevista con AS Colombia.

Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla. | Foto: Colprensa

La opinión del atacante se basa en la experiencia de Arturo Reyes y la carrera que incluye un paso por la Selección Colombia de mayores, justo después de la salida de José Néstor Pékerman. “El respaldo el profe lo tiene de los directivos, por algo lo colocaron. El mío, por supuesto, porque lo conozco, lo tuve en la Selección”, señaló.

Por ahí derecho, Bacca se encargó de revelar una infidencia del vestuario de la Tricolor en momentos en los que la FCF buscaba el reemplazo idóneo de un largo proyecto que dio dos clasificaciones consecutivas al Mundial. “Estábamos jugando bien, alegre, un fútbol que le gusta a la gente. Íbamos con alegría a la concentración y se hizo una reunión para que el profe Arturo siguiera, pero la respuesta fue que ya estaba contratado el profe Queiroz”, declaró.

“La realidad de lo que pasó con Queiroz todo la sabemos, no quiere decir que si se hubiese queda el profe Arturo, no lo sabemos, no podemos hablar de algo que no sucedió... pero sí de los 4 partidos, cómo nos sentimos cuando íbamos a esas convocatorias, la alegría del que jugaba y no jugaba, era buen ambiente y eso es lo más importante”, apuntó el oriundo de Puerto Colombia.

Coincidencialmente, bajo las órdenes de Queiroz fue que Bacca empezó a perder protagonismo en la Selección Colombia y terminó siendo descartado por la figura naciente de delanteros con buen presente en el exterior como Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y hasta el propio Miguel Ángel Borja, que se fue quedando con el puesto vacante en la delantera tricolor.

No olvida el penal en Rusia 2018

Esa ‘borrada’ en la Selección Colombia provocó que la hinchada se quedara con la imagen de la tanda de penales ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 como la última imagen de Bacca vestido de amarillo.

“En algunas canchas no te valoran. De pronto porque eres de la costa o de Junior, o porque en el Mundial boté el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Ahí es donde tenemos que crecer y evolucionar. El que no bota el penal es que no lo cobra”, sentenció.

Bacca pide que “ojalá la gente respete más. No es fácil estar por Europa, no es fácil estar en grandes clubes. Ver como critican a James, a Falcao, a Cuadrado, a Ospina, a Adriancho, me duele”.

“Acá la gente se queda con los momentos malos. Si nos quedamos con eso, nunca los colombianos vamos a crecer. Siempre señalamos y vemos lo negativo. Siempre señalamos y vemos lo negativo. Ver que vuelvan Adriancho, Rodallega, Bacca. Ves a Mackalister, jugadores que a cierta edad están dando alegría al fútbol colombiano. Nos quedamos con que es de la costa, de Junior…”, completó.