James Rodríguez se ‘estrella’ en su regreso a São Paulo: lo recibieron con mala noticia

Tras unos días de descanso, el cuadro paulista tenía la posibilidad de romper el ‘maleficio’ visitando a Goiás, sin embargo, tuvieron uno de los peores partidos de la temporada, que además se agravó con la ausencia del colombiano por su convocatoria a la Selección y la baja del argentino Jonathan Calleri, que se operó de un problema en el tobillo y no volverá hasta comienzos del 2024.

La responsabilidad recayó entonces sobre Lucas Moura, que lo intentó, pero no pudo contagiar al resto de sus compañeros en una noche terrorífica para el actual campeón de la Copa de Brasil.

Dorival estalla en rueda de prensa

“Tenemos que ser conscientes de que el campeonato no ha terminado. Esto te molesta. No hemos logrado resultados fuera de nuestro campo y eso no es saludable para un equipo como el nuestro, especialmente por la forma en que logramos trabajar el balón por encima del rival”, dijo Dorival.