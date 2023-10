James Rodríguez, protagonista de enorme polémica en Brasil mientras entrenaba con Colombia

“En nuestra opinión, Léo tiene un movimiento absolutamente natural. Tiene en ese momento el brazo hacia abajo, aunque esté un poco alejado del cuerpo. La pregunta es, ¿cuál sería la posición natural de su brazo? No puedo visualizar otro movimiento del brazo para él”, dijo.

Seneme considera que el VAR debió intervenir para que el juez central revisara de nuevo la acción e interpretara si la posición del brazo era como para sancionar penal. “Si tuviera el brazo más abierto, eso constituiría una infracción. No tiene que tener el brazo pegado al cuerpo o detrás de él. Estos no serían movimientos naturales. No sabemos lo que hará el oponente. Así que este brazo hacia abajo es aceptable”, añadió.