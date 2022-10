Carlos Bacca le ‘coquetea’ a Néstor Lorenzo para que lo llame a la Selección Colombia

La nueva camada del fútbol colombiano ya está aquí, varios jugadores jóvenes de la liga local y el exterior empiezan a hacer todos los méritos para ser citados en el proceso rumbo al mundial del 2026, por su parte, el entrenador del equipo nacional, Néstor Lorenzo, no es ajeno a ello y los ha citado en las últimas semanas a microciclos de trabajo para que entren en la dinámica de la Tricolor.

Sin apartarse de ello, no cabe duda que hay piezas de la camada saliente que aún desean vestir la camiseta nacional, uno de ellos parece ser Carlos Bacca quien en las últimas horas en el programa, VBar Caracol, se mostró con el anhelo de que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta: “Uno siempre sueña con vestir la camiseta de la Selección, cuando eres futbolista te vas colocando metas y colocarte la camiseta de la Selección es algo muy lindo, yo tuve la posibilidad de colocármela y como dije, siempre la defendí a muerte. A día de hoy yo trabajo como si fuera jugador de Selección, porque uno no sabe qué puede pasar en un futuro. Hablamos de renovación, pero esto es fútbol”.

Conocedor de lo que fueron los procesos a Brasil 2014 y Rusia 2018, el delantero dio su opinión sobre la llegada del argentino ahora como entrenador en propiedad: “Con el profe Néstor yo creo que está preparado, lo demostró en el tiempo que estuvo de ayudante del profe Pékerman. Conoce el jugador colombiano, conoce el fútbol colombiano, conoce cómo se vive, como es la gente, más que preparado está para afrontar este reto”.

Sobre el mencionado proceso de renovación en el equipo colombiano, hizo un llamado a la prudencia diciendo: “Tiene que hacerse paso a paso, uno no puede empezar a correr sin antes gatear, todo tiene sus pasos. Se habla de renovaciones, el problema está cuando la Selección no gana, la responsabilidad para los jóvenes, cómo se afronta eso. Ahí es cuando los grandes sacan a relucir lo que hay fuera del campo y que también es importante en un equipo de fútbol, los mensajes, las charlas, el ir llevando a los jugadores para que cuando se enfrenten partidos importantes en la Selección vayan mejor preparados para lo que se viene y hay que ir paso a paso”.

Por otra parte, quiso demostrar el respeto que él y el seguidor colombiano debe tener con los experimentados, a los que no se le puede negar el legado exitoso que han dejado en la Tricolor: “Debemos respetar mucho a los que han hecho y siguen haciendo, esos jugadores que nos han dado mucho se mantienen en el fútbol de Europa, algunos siendo titulares, compitiendo, siendo capitanes como Cuadra (Cuadrado). Nos falta respetar a ese tipo de jugadores como en otros países los respetan”.

Carlos Bacca hizo parte del mundial de Rusia 2018 con la Tricolor. - Foto: 2016 LatinContent

Abierto a que se debe aceptar nuevos nombres, explicó la manera en que debe hacerse para que no sea un proceso fallido: “Eso es paso a paso, eso no es así, no más. Una cosa es estar compitiendo en el fútbol colombiano y otra competir a nivel internacional, contra equipos sudamericanos de grandísimo nivel. No es fácil como se juega el fútbol colombiano al ritmo que se juega en Europa”.

Para finalizar, hizo una comparación entre el fútbol sudamericano y el europeo, intentando poner en contexto la magnitud de las competencias: “Hay mucha calidad, pero se tiene que ir paso a paso, no es lo mismo un partido Junior-Millonarios a un partido Liverpool de Luis Díaz contra el Barcelona, las diferencias son muy grandes y hay que ir paso a paso, se tienen que ir haciendo un espacio para ir encontrando el nivel y competir con los mejores”.