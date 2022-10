Liverpool llama al orden a Luis Díaz con pedido directo, ¿de qué se trata?

A comparación de la temporada anterior, el inicio de la presente no ha sido la más favorable para Liverpool y Luis Díaz, que en su llegada vivió las mieles de un momento esplendoroso para él y los suyos.

Se esperaba que el equipo se mantuviera durante la temporada 2022/2023, sin embargo, la salida de figuras del equipo, sumada a las lesiones de algunos nombres sumamente importantes para el esquema, no les han permitido a los reds engranar de la mejor manera.

A la par de esto, el colombiano también ha recibido los primeros dardos desde que hace parte de la escuadra inglesa, en ocasiones sin la absoluta responsabilidad de él, pero que por hacer parte de la plantilla tiene que cargar, porque es el equipo del cual hace parte.

Por fortuna de todos, las últimas presentaciones después de la fecha Fifa han servido para ver una mejor cara del cuadro rojo; además, en la parada, el entrenador alemán ha propuesto un cambio en su esquema en busca de alternativas que mejoren el desempeño colectivo.

Precisamente sobre el tema, en la última rueda de prensa previa al compromiso ante Arsenal por el campeonato inglés, Kloop dijo: “No queremos hacerlo más complicado de lo que es, pero obviamente hay diferentes sistemas disponibles para nosotros y tenemos que elegir a partir de ahora cuál es el mejor para el próximo oponente, o el mejor para nosotros en ese momento”.

Sin embargo, como líder del proyecto y guía de los jugadores en una de las escuadras más importantes del planeta, sin hacerlo personal, les envió un contundente mensaje a Díaz y compañía, haciéndoles un pedido preciso para la delantera: “Tenemos que ser más impredecibles, definitivamente. Necesitamos diferentes sistemas para eso también y este no es el único sistema con el que podemos jugar”.

Ante la consulta de si se había perdido esa chispa como equipo y los rivales les habían tomado la medida para lograr contrarrestar sus movimientos, además de las armas que parecían ser sus mejores aliadas, señaló: “Algunos equipos aprendieron cómo jugar contra nosotros cuando no estamos en nuestro mejor momento. Otros equipos han descubierto cómo jugar contra nosotros durante años, pero todavía no les funcionó porque fuimos excepcionales en ese momento”.

De igual forma, en un análisis bastante táctico quiso exaltar lo que su equipo desarrolla a pesar de que los resultados que se esperan no se den: “Cuando no eres excepcional, entonces parece ‘ah, ahora se dan cuenta’. No. En nuestros mejores partidos puedo mostrarte las partes en las que podríamos haber tenido problemas. No lo hicimos porque presionamos tanto que no pudieron encontrar espacios”.

Concluyó diciendo en forma de respaldo a su trabajo y el de los suyos: “No hay sistema en el mundo sin debilidad; se trata de cómo nos desempeñamos”.

Programación de la Premier League (fecha 10)

Sábado 8 de octubre

Bournemouth - Leicester: 9:00 a. m. (hora de Colombia)

Chelsea - Wolverhampton: 9:00 a. m. (hora de Colombia)

Manchester City - Southampton: 9:00 a. m. (hora de Colombia)

Newcastle - Brentford: 9:00 a. m. (hora de Colombia)

Brighton - Tottenham: 11:30 a. m. (hora de Colombia)

Domingo 9

Crystal Palace - Leeds: 8:00 a. m. (hora de Colombia)

West Ham - Fulham: 8:00 a. m. (hora de Colombia)

Arsenal - Liverpool: 10:30 a. m. (hora de Colombia)

Everton - Manchester United: 1:00 p. m. (hora de Colombia)

Lunes 9