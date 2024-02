Batacazo en la Copa Oro Femenina: México tumbó a Estados Unidos y se definió el primer eliminado

Colombia vs. Puerto Rico: canal y hora para ver el tercer partido por la Copa Oro Femenina

Contexto: Colombia vs. Puerto Rico: canal y hora para ver el tercer partido por la Copa Oro Femenina

Aviso de otra crisis en Estados Unidos

“Fue espectacular ver a los aficionados apoyando a México. Yo creo que eso nos ha dado fuerza”, agradeció. “Espero que este resultado no sea algo esporádico para México, sino que lo podamos repetir (…) Esto no serviría de nada si no pasamos a las semifinales”, añadió.