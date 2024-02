Copa de Oro femenina 2024: canal, hora, llaves, partidos y todo sobre la Selección Colombia

“No vamos a ir a participar ni por el berraco”, sentenció Catalina Usme, capitana de la Selección Colombia femenina de mayores sobre la Copa de Oro, que si bien es un campeonato que antecede a los Juegos Olímpicos, no solo puede servir para preparación de ese evento, sino también para empezar a sumar en el palmarés.

Clasificados de la fase preliminar

P1 : Haití (0) vs (1) Puerto Rico

P2 : El Salvador (3) vs (1) Guatemala

P3 : Guyana (0) vs (1) República Dominicana

Grupos de Copa Oro W

Grupo C : Canadá, Costa Rica, Paraguay y El Salvador

Llave de la Copa Oro W 2024

Fase de grupos (20 al 28 de febrero): . Los del A jugarán en Carson, los del B a San Diego y los del C a Houston.

Llave de Colombia - Copa de Oro W 2024

Panamá vs. Colombia (miercoles 21 de febrero , 7:30 a.m.)

Colombia vs. Brasil (sábado 24 de febrero , 10:15 p.m.)

Colombia vs. Puerto Rico (martes 27 de febrero , 7:00 p.m.)

¿Dónde ver la Selección Femenina?

Director técnico encargado de la selección colombiana femenina de mayores Ángelo Marsiglia Colombia vs Nueva Zelanda preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 Bogota diciembre 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Estadios se jugará la Copa Oro W 2024

Grupo C: Shell Energy Stadium (Houston, Texas).

¿Cuáles son las jugadoras convocadas por Colombia?

En total son 23 las elegidas por el profesor Ángelo Marsiglia. Cabe recordar que Catalina Pérez, Ana María Guzmán y Leicy Santos no irán por lesión. Mayra Ramírez se quedó en el Chelsea pensando en su mejor adaptación.

“En su momento yo dije que si me dan a escoger entre prioridades, yo me quedo con los Olímpicos. ¿A qué voy? Que también lo aclaré. Si hoy en día tengo una jugadora del 80%, yo no la utilizo para la Copa Oro, porque seguramente por hacer más vamos a hacer menos y con una lesión mucho más grave la podemos perder para los Olímpicos. Ese fue el mensaje que quise entregar, pero que vamos a competir, vamos a competir y llegar hasta lo último”, declaró el DT.