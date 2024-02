Ramón Jesurún anunció costoso lujo para la Selección Colombia: valdrá 35 mil millones de pesos

Lamentablemente, el público en general no tendrá la posibilidad de hospedarse en dicho lugar, pues será exclusivo para los jugadores de la Tricolor en cada una de sus categorías y también en la rama femenina. “ La construcción comenzará en marzo y solo será para uso de nuestras selecciones ”, agregó el máximo dirigente del fútbol colombiano.

La Copa América, el gran sueño

Desde que el argentino regreso al combinado nacional en calidad de primer entrenador, no conoce la derrota. En total son 16 partidos dirigidos por Lorenzo en los que Colombia ha salido ganadora o ha terminado en empate, entre ellos sendos triunfos históricos contra Alemania en Gelsenkirchen y contra Brasil en Barranquilla, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

El argentino fue presentado de manera oficial el 14 de junio de 2022 | Foto: NurPhoto via Getty Images

El anhelo de Jesurún es convertir a Colombia en una selección con mentalidad campeona y no solo ganadora. No obstante, el brillo de los mayores no se vio reflejado en la Sub-23, que protagonizó un impresionante fracaso en el Preolímpico de Venezuela.