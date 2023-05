Cámara exclusiva siguió uno a uno los pellizcos de Yerry Mina a Haaland; el momento exacto

Pasan los días y Yerry Mina sigue estando en el ojo de huracán, por lo que fue su actuación durante el más reciente fin de semana, en donde enfrentó al Manchester City y tuvo varias acciones contra sus rivales que le generaron críticas bastante fuertes. El colombiano, que tuvo la difícil labor de frenar a Erling Haaland, mantuvo durante todo el partido en custodia del noruego y fue calificado como desleal.

Resulta que utilizó pellizcos, faltas excesivas, entre otro tipo de técnicas que podrían entrar en el marco de lo antideportivo. Desde el momento que el juego acabó, el colombiano fue señalado por diversos sectores del fútbol mundial.

Ahora, días después de todo, se siguieron conociendo imágenes inéditas de cómo se ensañó con el atacante noruego para intentar frenarle en cada enfrentamiento que tenían.

#PREMIERxESPN ¡EL PICANTE DUELO DEL FIN DE SEMANA! Yerry Mina vs. Erling Haaland, un cruce en el que se sacaron chispas... 💥 pic.twitter.com/TX6s98mfRB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2023

Una cámara de SportsCenter de ESPN, hizo un completo seguimiento a las acciones entre ambos jugadores. Desde la primera imagen, se ve cómo el central colombiano fastidia a su rival por todos los medios posibles. Las primeras imágenes recolectadas fueron las más leales de Mina, pues no se ve que haya contactos excesivos hacia su colega, no obstante, con el pasar de lo grabado se ve que ya hay roces hasta sin el balón en poder de alguno de los dos.

Yerry Mina tuvo la difícil tarea de marcar a Erling Haaland. - Foto: Getty Images

Además de los choques, en cierto momento están presentes los empujones y conversaciones entre ellos que son sumamente difíciles de entender, sin embargo, durante cierto instante es que aparece el momento cumbre por el que el colombiano fue criticado. Pues resultado que estando cerca, se ve cuando Mina le aprieta la piel a Haaland con un pellizco que como consecuencia le deja una marca en su piel.

Terminado el duelo que ganaron los celestes por 0-3 con una anotación del lacerado delantero, el noruego se quitó la camiseta y mostró cómo quedaron en su cuerpo las marcas del colombiano.

El delantero, que tiene 36 anotaciones en la Premier, tenía marcas en su pecho, su dorso, sus hombros, abdomen. En cada una de esas partes en mención se veía completamente arañado.

Pep Guardiola también manifestó que la forma agresiva de Mina no es novedad. El estratega español indicó que “no se trata de lo físico, tampoco mental”, pues “hay cosas que no es necesario hacer” y Yerry Mina “las hace todo el tiempo, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish)...”. “Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, finalizó.

Yerry Mina recibió críticas por su mal actuar en el campo. - Foto: Captura de pantalla: @BolavipCo

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, dijo en otro momento el técnico de los citizens.

Por esta razón, desde varias latitudes, pero en especial desde Argentina, donde no les cae nada bien Mina, también se unieron para hacer fuertes críticas. Martín Liberman, reconocido periodista deportivo, escribió al ver las imágenes del zaguero nacional: “Qué payaso es Yerry Mina”.

Yerry Mina pellizcó a Haaland durante el todo partido del domingo y lo dejó marcado 🤨🇨🇴



😠👔 Guardiola lo cruzó en la cancha: "Le dije que era lo suficientemente bueno para hacer ese tipo de cosas. Es innecesario" pic.twitter.com/jehU9GwOOh — Diario Olé (@DiarioOle) May 16, 2023

Además, ante comentarios como “porque colorado??”, el comunicador furioso replicó: “¿Los argentinos son las figuritas? Para mí no hay nacionalidades! No seas acomplejado. Hay personas. Si algo demostré en estos 30 años, es que critico a quien sea, haya nacido, donde haya nacido. Tus complejos resuélvelos con tu terapeuta”.

Otro usuario de Twitter preguntó luego: “Qué opinas del Dibu? Saludos”, a lo que Liberman respondió: “Arquerazo! De los mejores de la historia de la selección argentina. Sin él no éramos campeones del mundo. Rechazo sus gestos y sus actitudes poco felices. También sus cargadas. Esa parte, NO la comparto para nada”.

Al final del juego, el colombiano Mina fue increpado por Guardiola que le demostró su descontento. - Foto: Action Images vía Reuters/Jason Cairnduff

Finalmente, desde la Premier League no ha habido represalia ninguna de lo sucedido entre los dos jugadores, por consiguiente, todo parece indicar que para el juez de dicha contienda el colombiano no habría incurrido en ninguna falta mayúscula y no merecería castigo alguno.