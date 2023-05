Futuro de Yerry Mina en Everton podría cambiar tras agresiones a Haaland; con condiciones

Varios meses de lesiones y problemas físicos complicaron a Yerry Mina en el Everton, sin embargo, todo mal momento tiene su final y para el colombiano lo tuvo hace dos partidos nada más. El zaguero que era habitual de la Selección Colombia reapareció el pasado 8 de mayo jugando 90 minutos ante Brighton, donde aportó para la victoria abultada de los suyos por 5-1 que luchan por no descender.

Tras ese juego, donde se vio bien parado en zona defensiva, nuevamente recibió la confianza para ser titular ante el rival más importante de la Premier League en estos momentos: Manchester City. El duelo que se dio en casa de los ‘toffes’ durante el pasado domingo, le representó al cafetero jugar de nuevo durante los 90 minutos que son claves para seguir aumentando su confianza y credibilidad.

Con tan pocos minutos, tantas lesiones e inconvenientes que no lo dejaban brillar, todo parecía indicar que la directiva del Everton no le extendería el contrato más allá de mitad del presente año, precisamente cuando espira el vínculo que une a la institución con el jugador. Sin embargo, en las últimas horas todo habría tomado un vuelco radical en favor de Mina que lo terminaría beneficiando.

El juego aéreo de Mina, virtud para el Everton en recientes juegos de Premier League. - Foto: AP

Según el medio Football Insider, Yerry ha vuelto en una de las mejores versiones que se le ha conocido en Inglaterra. Ha sido activo, imparable por los aires, por su portento físico y hasta se ha llegado a exceder en algunas jugadas, no obstante, ese deseo por triunfar habría hecho que una posible decisión de salida para el colombiano fuera reversada por Everton, donde consideran que aún puede jugar.

Aunque las intensiones de parte y parte estarían para extender el vínculo, ante un posible descenso del equipo, este le pediría al jugador que se cambien las condiciones del contrato que tiene por el alto precio. “Queda por ver si el ex Barcelona tendría que recortar su salario, ya que es uno de los que más gana del club en un acuerdo por alrededor de 120.000 libras a la semana”, señaló el mencionado medio.

Yerry Mina tuvo la difícil tarea de marcar a Erling Haaland. - Foto: Getty Images

Por otra parte, Mina estaría en la obligación de seguir en la buena tónica que ha tenido en los últimos juegos, ahora, para enfrentar a Wolves y Bournemouth en las últimas fechas en busca de que no haya manera de que las directivas quieran cambiar la decisión sobre su futuro. De manera pues que si mantiene el nivel que se le ha visto y, además, logra contribuir para que el Everton se mantenga en la Premier League, podría estar casi cantando que su estadía en la élite no se vería afectada.}

Un Mina polémico ante el City

Más allá de su actuación, lo que llamó la atención por parte del colombiano fue la manera en la que decidió marcar a sus rivales, ya que en reiteradas ocasiones los pellizcó hasta el punto de enojar a uno de ellos. En un tiro de esquina, el francés Aymeric Laporte no aguantó más y le propinó un puñetazo al central cafetero, acción que pasó desapercibida por el juez central.

Otro futbolista que sufrió el actuar de Yerry Mina fue Erling Haaland, quien al término del juego se quitó la camiseta y mostró cómo le quedó por los pellizcos que le dio el hombre nacido en Guachené, Cauca.

Las acciones de Mina generaron tanto disgustó en el Manchester City que hasta Pep Guardiola lo mencionó en rueda de prensa, y hasta confesó que habló con él después del pitazo final.

Yerry Mina recibió duras críticas de Pep Guardiola tras las acciones contra los jugadores del City. - Foto: Action Images vía Reuters/Jason Cairnduff

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, dijo el técnico de los citizens.

Además, el estratega español indicó que “no se trata de lo físico, tampoco mental”, pues “hay cosas que no es necesario hacer” y Yerry Mina “las hace todo el tiempo, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish)...”. “Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, finalizó.