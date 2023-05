“Tengo las huev... bien puestas”: Jorge Luis Pinto defendió su labor como técnico del Deportivo Cali

Desde finales de 2021 el Deportivo Cali no completa una buena campaña en el fútbol colombiano. El equipo dirigido en ese entonces por Rafael Dudamel, al año siguiente de ser campeón se vino a pique. Y durante ninguno de los torneos siguientes ha logrado clasificarse a las finales del balompié nacional, pese a varias estrategias del equipo verde como incorporar como técnico a Mayer Candelo, que sin embargo no contaba con la experiencia necesaria.

Tras casi un año entero de decepciones, hacia finales de 2022 el equipo puso en acción un plan que varios equipos han utilizado ya cuando están en plena crisis futbolística. Ese plan tiene nombre propio: Jorge Luis Pinto. El experimentado entrenador, caracterizado por su mano dura, trabajo y exigencia se pensaba que sería el salvador de una institución sobre el remate del año. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para imponer sus ideas.

Así las cosas, en 2023 tanto directivos como aficionados azucareros esperaban que fuera un nuevo comienzo para todos y que en este primer semestre del año se daría un desempeño diferente del equipo. Lastimosamente, faltando una fecha para que se acabe el ‘todos contra todos’, la situación es igual de preocupante para el conjunto. Y hasta peor que hace unos meses, pues ahora al Cali tiene encima el fantasma del descenso.

La campaña del Cali en el 2023-I volvió a ser para el olvido. - Foto: Dimayor

En lo corrido del torneo apertura de este 2023, el Deportivo Cali no logró encontrar el nivel esperado por la afición; llegó incluso a ser colero del torneo, una decepción que hizo pública Jorge Luis Pinto en las últimas horas: “Quedar por fuera de los cuadrangulares es un golpe profesional muy duro, es un golpe anímico, es duro para nosotros. Para mí y para muchos jugadores no es fácil pasarlo”, dijo en los micrófonos de Zona Libre de Humo.

“Los hechos están claros, hay errores nuestros, de muchos jugadores, algo que analizaremos con detenimiento”, complementó.

Además, se refirió a los posibles refuerzos para la próxima campaña, los mismos que, advirtió, no dependerán únicamente de sus deseos por mejorar la plantilla: “Estamos a la mano del presidente que ha puesto el pecho, todo depende de la parte económica. Estoy valorando, mirando las cosas, analizando, mirando la situación del club y el momento deportivo”, sostuvo Pinto.

Haciendo un recuento de las acciones que realizó como entrenador, Pinto afirma que “hay errores de lo que tengo que arrepentirme, pero no es hoy que debo decirlo”.

Y el entrenador fue aún más crudo, pues admitió que desconocía que la institución verdiblanca tenía inconvenientes en varios frentes. “Hay cosas que no conocía de la situación de @AsoDeporCali, no me pasó por la cabeza estar así en este momento”.

Tras mostrar parte de su decepción, también buscó salvar algunos aspectos que reconoce que de cierta manera sirvieron: “No es que todo sea malo, hay cosas que no han funcionado en el tema de la cantera”, dijo.

Y agregó: “Tengo que hacer un reconocimiento a los jugadores pues a pesar de las dificultades económicas han respondido. Fuimos irregulares, tal vez la táctica, la juventud”, terminó.

Jorge Luis Pinto criticó decisiones de la Dimayor en contra del Cali. - Foto: Captura de pantalla: Rueda de prensa de Deportivo Cali tras su partido con Jaguares de Win Sports, Min 3:54

Insistiendo nuevamente en lo extrafutbolístico, tuvo que aceptar que situaciones como la incertidumbre por los pagos de sueldos, además del fantasma del descenso pudieron golpear al equipo para lograr un mejor desempeño: “Siempre motivamos a los jugadores, tanto en los partidos como en los entrenamientos, pero no hay que negar que ciertas cosas afectan”.

Finalmente, cuando fue interrogado sobre si tenía la capacidad para darle vuelta a la situación en el siguiente semestre, respondió de manera vehemente. Les recordó a todos el valor su carrera, la manera de trabajar y el carácter que se le conoce dentro y fuera de las canchas: “No se me está saliendo nada de las manos, sigo con el mismo carácter que han conocido de mi en toda la vida, todavía tengo las huevas bien puestas”.