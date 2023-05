Junior tomó una decisión sobre otros 4 jugadores implicados en actos de indisciplina: la sacaron barata

Junior de Barranquilla ha sido más protagonista en los últimos días por escándalos de indisciplina que por fútbol.

Desde el domingo 7 de mayo, varios jugadores se habrían encontrado para departir. Según información conocida por SEMANA, el Chino Sandoval, Walmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Ómar Albornoz se dieron cita en el municipio de Santo Tomás, sur del Atlántico. Al parecer, comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas en las denominadas “cavas” de un establecimiento comercial.

La situación desencadenó en la rescisión de contrato de Sandoval.

“Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumpliendo el debido proceso disciplinario, el club ha decidido rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, menciona el comunicado.

Comunicado oficial de Junior anunciando sanciones en contra de los jugadores envueltos en polémica. - Foto: Junior

Además, la misiva anunciaba investigación para el resto de los futbolistas involucrados: “El club actualmente adelanta un proceso disciplinario a los jugadores Walmer Pacheco, César Haydar, Ómar Albornoz y José Ortíz por presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”.

Este lunes 15 de mayo se dio a conocer por parte de César Augusto Londoño la decisión final.

“Junior no encontró mérito después de descargos y analizar pruebas para sancionar a los 4 jugadores involucrados en supuestos actos de indisciplina. Concluyó que no vulneraron los reglamentos del club, ni en su día libre atentaron contra su rendimiento”, dijo el periodista deportivo de Caracol Radio.

El equipo de curramba es uno de los tres que luchan por entrar a los ocho. Sin embargo, después de esta difícil situación de disciplina, empató 0-0 contra Pereira y ahora se ven obligados a ganarle al Huila en Neiva y que no ganen ni Santa Fe, Medellín, Pasto y La Equidad.

La imagen de Luis Sandoval saliendo de las oficinas del Junior. - Foto: El Bordillo y Junior

Escoltado y triste: así salió Luis ‘El Chino’ Sandoval de las oficinas de Junior tras terminar su contrato

A muy tempranas horas del pasado jueves 11 de mayo, el futbolista Luis ‘El Chino’ Sandoval arribó a las oficinas del Junior de Barranquilla para definir su situación después de los actos de indisciplina en los que se vio involucrado.

Acto seguido, Sandoval se presentó a la sede administrativa para rescindir su contrato y finiquitar su historia con el Junior. A las afueras del lugar, estuvieron los medios de comunicación para obtener algunas declaraciones del jugador.

Sin embargo, el delantero no dijo una sola palabra y con su mirada baja se montó a un vehículo para partir y poner punto final.

Momento de la salida del Chino Sandoval de la sede administrativa luego de rescindir su contrato con @JuniorClubSA https://t.co/rqe0dildOO pic.twitter.com/FKeB2vQUJ2 — El Bordillo (@ElBordillo) May 11, 2023

Ante este panorama, este jueves en horas de la tarde el entrenador salió a dar la cara a los medios de comunicación y hablar sobre este gran escándalo que llega en un momento clave donde se pelea por el ingreso a los ocho mejores.

Sobre el caso de Sandoval, Gómez aseguró que: “Ese tema lo hablé con directivos y con los muchachos. Yo tomé una decisión y no sé cómo lo están manejando. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira, no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.