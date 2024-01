Campeona mundial fue víctima de millonario robo en Bogotá: ladrón se hizo pasar por médico

Vargas se confió de la amabilidad del presunto ladrón y la supuesta profesión de médico con la que la abordó. “Se me hizo extraño que quería pasar, pero él me igualaba la velocidad. Yo frené a ver si él quería pasarme, pero tampoco me pasó”, contó la patinadora cinco veces campeona sudamericana y dos veces campeona mundial.

“Me dijo que si quería anotar las redes sociales o el número de celular de él”, relató la patinadora. “Me orilló, me hizo parar en un andén, donde yo saqué mi celular. Ahí llegó el otro ladrón, que estaba en sudadera, no estaba en bici y fue el que me hurtó la bicicleta”, añadió a SEMANA.