Carlo Ancelotti, sin rodeos, contó quién será el reemplazo de Thibaut Courtois en el arco del Real Madrid

Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar a otro guardameta. “ Tenemos confianza total en Lunin. En los próximos días pensaremos si meter un portero en la plantilla. Titular... Tenemos confianza en Lunin y seguimos con Lunin ”, dijo.

“Anímicamente, ayer no fue un buen día; tuvimos la lesión de un jugador importante, pero esto suele pasar en el fútbol. Estas cosas pasan en el fútbol. Ahora deseamos a Courtois que pueda recuperarse pronto”, aseguró.

Y agregó: “Tuvimos la tristeza por un compañero que tiene que quedarse fuera por un tiempo, pero hay que mirar hacia adelante. Yo nunca me he preocupado por que los jugadores no puedan estar en un partido. En el momento en el que se supo la lesión de Thibaut, pensamos en darle toda la confianza a Lunin, y la tiene por parte de todos. Lo único que le falta es la experiencia”.