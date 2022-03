Carlos Antonio Vélez confirma su nuevo proyecto en Youtube

Son muchos los periodistas deportivos del país que han tomado la decisión de incursional en Youtube, como una plataforma alternativa a su presencia en los principales medios de comunicación, esto con el objetivo de llegar a una audiencia joven que cada vez se aleja más de la televisión.

El último en mencionar nuevos proyectos, al tiempo que continuará en la televisión, fue Carlos Antonio Vélez, una de las voces célebres de Win Sports en las transmisiones de la Liga BetPlay, programas de análisis como Línea de 4 y otros de debate como Planeta Fútbol, cuando se trata de la Selección Colombia.

Esta semana, el periodista publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales, en el que anuncia que incursionará en un canal personal de Youtube, seguramente encaminado a las opiniones del deporte y otras cuestiones de interés público. Cabe recordar que sus afamadas columnas de Palabras Mayores circulan recurrentemente por dicha plataforma, no obstante, este nuevo canal estaría encaminado a opiniones mucho más personales y directas, como ya tiene acostumbrados a sus miles de seguidores.

“¡Llegó la hora! ¡Duro y al mentón!”, publicó Vélez en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles del contenido o la fecha de lanzamiento del canal.

Este miércoles, en una nueva edición de la columna que se transmite en vivo en la emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez volvió a mencionar el lema de su nuevo canal, mientras se refería, una vez más, al presente de la Selección Colombia y la convocatoria de varios jugadores que no han rendido bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

“Ustedes saben mi opinión, yo no ando dando bandazos por la vida. Y siempre ‘duro y al mentón’. Yo tengo tengo unos jugadores que no volvería a llamar a la selección nacional, pero no soy el técnico”, lanzó.

Vélez considera que Rueda “sigue condicionado” a convocar algunos referentes de la Tricolor. “Ese condicionamiento es el que lo ha llevado a este estado. Un condicionamiento que las mismas personas se ponen, porque el ‘tóxico’ ambiente los lleva para zafar de los problemas”, agregó.

El periodista expone que “hay jugadores que deberían dar el paso al costado, pero no quieren. Muy seguramente para estos dos partidos serán considerados, muy a pesar de quiénes creemos en un nuevo cambio, así tengamos una leve posibilidad de clasificar”.

“Nos está debiendo esa explicación Reinaldo. Espero profesor que la entregue, pero le quiero reconocer que usted no estaba lejos de la realidad”, añadió Vélez, haciendo referencia a las declaraciones de Carlo Ancelotti, previo al partido del Real Madrid ante el PSG por Champions League, en las que dijo que Toni Kroos no saldría al campo si no se encuentra al 100 %, algo parecido a lo que mencionó el técnico vallecaucano cuando dejó a James Rodríguez fuera de la Copa América 2021.

Dirigiéndose de nuevo a Rueda, Carlos Antonio Vélez le pregunta “¿quién lo llevó a cometer ese error? si todos sabíamos que iba a a terminar como terminó”. En ese momento mencionó directamente a James Rodríguez, “vendrán jugadores como ‘don James’ que no jugó ayer, que supuestamente está lesionado y que, si no lo está, lo sacaron antes de una definición desde el punto penal”, remarcó.

“Falcao está en las mismas condiciones. Estamos abocados a violar una norma que estuvo clara como la del 500 %”, concluyó Vélez, preocupado por las decisiones que se han tomado en este ciclo mundialista, a punto de terminar con Colombia fuera de Catar 2022.