Abel Aguilar blinda de las críticas a líderes de Selección Colombia | ¿Qué dijo?

Uno de los jugadores que hizo parte del proceso exitoso de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 y las eliminatorias previas fue Abel Aguilar.

Era dueño y señor del medio campo, junto a Carlos Sánchez, en una dupla de medio campo que no dejaba dudas y se consolidaba con el pasar de los partidos, esto bajo el mando de José Pekerman, quien conocía al equipo, brindando toda la confianza para que el combinado lograra los objetivos trazados.

Carlos Bacca, Abel Aguilar y Juan Guillermo Cuadrado durante el partido contra Uruguay, reciente juego de Colombia en Barranquilla - Foto: AFP

Varias eran las claves de dicho equipo, pero sin duda alguna la madurez de los jugadores, el recorrido y experiencia de muchos hicieron que ese proceso alcanzara los cuartos de final de Brasil 2014.

Ahora, las críticas saltan a la luz para la Tricolor, precisamente por la falta de jugadores con ese rótulo de líderes. En conversación con RCN Radio, en exvolante del fútbol colombiano dio su opinión sobra la actualidad del equipo.

Sobre una de las falencias más importantes del actual equipo, Aguilar aseguró: “El liderazgo se puede reflejar de muchas formar sin hablar. Con comportamientos. Hay que conocer bien a cada jugar y familia. La parte psicológica es fundamental. Estamos pidiendo el liderazgo y no sabemos qué hay detrás de él. Falcao, David, Cuadrado, James; son ejemplo de eso. Cuando las cosas no se dan, dicen que ellos no lideran. Hay que entender al jugador y su entorno; no siempre se está bien”.

🗣️ "James es un excelente líder, tiene carácter y personalidad. Falcao, Ospina, y Cuadrado también son excelentes líderes" 😎



Abel Aguilar defiende a sus excompañeros, pero ¿Tiene la razón? 🤔 pic.twitter.com/fPe1xYmNE3 — ComuTricolor (@ComuTricolor) March 8, 2022

Tras defender a sus compañeros, el exvolante con recorrido internacional dijo: “Con Falcao jugamos desde los 13 años juntos. Acomodar un grupo a una Selección es muy difícil. El entrenador juega un papel fundamental; donde yo dejo un mensaje y desde lo que hago los pueda unir. Siempre hay diferencias, uno no se lleva bien con todos. Cuando uno entiende al otro por encima de uno, es un logro. En la Selección hay liderazgo. Hemos salido de momento difíciles, que las cosas funcionen y que este proceso se termine en Qatar”.

Finalmente, fue enfático en hablar sobre el proceso del equipo nacional y lo que viene en el futuro cercano: “Los cambios generacionales no son tan fáciles de hacer. Los procesos son diferentes. El trabajo en la formación ha cambiado, la falta de recambio en los clubes, afecta en la Selección Colombia. Para llegar a mayores, yo tuve que jugar el Mundial Sub-20. Tuvimos que jugar la Eliminatoria a Sudáfrica que nos fue mal y esos nos ayudó. Ojalá terminemos con este ciclo en Qatar. Hay que comenzar a analizar lo que pasa en las etapas de formación, estamos en deuda todavía”.

Programación

Jueves 24 de marzo (fecha 17)

Colombia vs. Bolivia - 6:30 p.m.

Uruguay vs. Perú - 6:30 p.m.

Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p.m.

Brasil vs. Chile - 6:30 p.m.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela - 6:30 p.m.

29 de mazo (fecha 18)

Chile vs. Uruguay - 6:30 p.m.

Bolivia vs. Brasil - 6:30 p.m.

Venezuela vs. Colombia - 6:30 p.m.

Ecuador vs. Argentina - 6:30 p.m.

Perú vs. Paraguay- 6:30 p.m.

Así está la tabla de la Eliminatoria

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Brasil (clasificado) - 39 puntos (27 DG)*

2. Argentina (clasificado) - 35 puntos (16 DG)*

3. Ecuador - 25 puntos (10 DG)}

4. Uruguay - 22 (-3)

5. Perú - 21 (-4)

6. Chile - 19 (-1)

7. Colombia - 17 (-3)

8. Bolivia - 15 (-9)

9. Paraguay - 13 (-14)

10. Venezuela - 10 (-16)

*Brasil y Argentina, que están clasificados, tienen un partido menos.

Del primero al cuarto clasifican directamente, mientras que el quinto va al repechaje ante una selección asiática.