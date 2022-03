Un árbitro argentino designado para el juego Colombia vs. Bolivia, ¿de quién se trata?

Depender de la suerte y del buen fútbol no parece ser una buena combinación para una Selección Colombia que no gana hace siete fechas, mismas en que no anotó ni un solo gol.

Mientras que Brasil y Argentina piensan en Catar, Ecuador se acerca cada vez más al sueño mundialista. La disputa por el cupo directo en la cuarta casilla de la tabla está entre Uruguay, Perú y Chile. Los cafeteros apuntan al repechaje.

Mientras las dos fechas definitivas llegan, la Fifa dio a conocer la designación arbitral para el próximo juego de Colombia en las Clasificatorias a la Copa Mundial Catar 2022. El duelo se llevará a cabo el jueves 24 de marzo de 2022 a las 6:30 p.m.

El argentino Facundo Tello, quien tiene 39 años y nació en Bahía Blanca, será el juez central y estará acompañado de su compatriota Juan Pablo Belatti, y Cristian Navarro Cristian como segundo asistente dos. El cuarto árbitro será Fernando Echenique.

El VAR será liderado por el argentino Germán Delfino y el AVAR por Derlis López de Paraguay.

Tello ya había impartido justicia en un partido de Colombia. Lo hizo en la fecha 14 vs. Paraguay. Desde 2013 arbitra juegos en Argentina, incluyendo el clásico más importante de ese país entre Boca Juniors y River Plate. Además tiene experiencia en sudamericanos Sub-20, Preolímpicos, Copa Libertadores y en Eliminatorias.

Programación

Jueves 24 de marzo (fecha 17)

Colombia vs. Bolivia - 6:30 p.m.

Uruguay vs. Perú - 6:30 p.m.

Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p.m.

Brasil vs. Chile - 6:30 p.m.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela - 6:30 p.m.

29 de mazo (fecha 18)

Chile vs. Uruguay - 6:30 p.m.

Bolivia vs. Brasil - 6:30 p.m.

Venezuela vs. Colombia - 6:30 p.m.

Ecuador vs. Argentina - 6:30 p.m.

Perú vs. Paraguay- 6:30 p.m.

Así está la tabla de la Eliminatoria

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Brasil (clasificado) - 39 puntos (27 DG)*

2. Argentina (clasificado) - 35 puntos (16 DG)*

3. Ecuador - 25 puntos (10 DG)}

4. Uruguay - 22 (-3)

5. Perú - 21 (-4)

6. Chile - 19 (-1)

7. Colombia - 17 (-3)

8. Bolivia - 15 (-9)

9. Paraguay - 13 (-14)

10. Venezuela - 10 (-16)

*Brasil y Argentina, que están clasificados, tienen un partido menos.

Del primero al cuarto clasifican directamente, mientras que el quinto va al repechaje ante una selección asiática.

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará entre el jueves 24 y viernes 25 de marzo. Mientras que la última jornada, la 18, será jugada el martes 29 del mismo mes, según informó la Dirección de Competeciones y Operaciones de la Conmebol.

James, en duda para el cierre de eliminatorias

“James Rodríguez se perderá el partido de mañana debido a una lesión que sufrió en el último partido”, informó el lunes la cuenta partidaria del Al-Rayyan en inglés y español.

La última información desde territorio catarí indica que el colombiano hizo trabajos diferenciados en la última sesión de entrenamiento, pero las sensaciones no eran las mejores para arriesgar y ser convocado al partido. Nicolás Córdova, entrenador de Al-Rayyan, habría decidido no contar con James para este partido, aunque no creen que sea algo grave.