Carlos Antonio Vélez: “El fútbol no es prioridad en el país, ni de interés nacional. Eso es un cuento”

Carlos Antonio Vélez sigue cuestionando la petición de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y de Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

En SEMANA, fue crítico con el mandatario Quintero, quien comparó la transmisión del partido con la seguridad que brinda la policía y el precio de alquiler de los estadios. Amenazó con quitar la fuerza pública de los escenarios deportivos y cobrar el precio sin rebaja alguna.

“No tiene por qué estar amenazando, porque se va en diciembre. Eso podría funcionar en el segundo semestre y no el año entrante. No pueden usar como arma el recurso público, que es un tema para todos”, opinó.

Claudia López, Carlos Antonio Vélez, Daniel Quintero. - Foto: Guillermo Torres-SEMANA, Alcaldía de Bogotá

En su cuenta de Twitter, no se detuvo y lanzó varias preguntas a los alcaldes.

“Preguntas y respuestas varias. Las hinchadas rivales no las juntan en los estadios por seguridad, ¿las van a juntar en parques con pantallas gigantes? ¡Ideota! Lo que pagarían al dueño de los derechos debería ser un precio justo, ¿ese dinero sale de dónde?”, cuestionó con vehemencia.

Vélez los llamó populistas y les pidió dedicarse a gobernar.

“¿Tienen resueltos los mínimos problemas de sus ciudades para que les sobre dinero para populismo? ¡Mezquindad!”, trinó y se fue de frente contra el alcalde Daniel Quintero.

“¿Por qué en la final Medellin-Pereira no se dio este mismo escenario? Fácil... No se habían dado las manifestaciones masivas y no había elecciones cercanas en el horizonte”, puntualizó.

Les recordó que de interés público es la salud, la educación, las pensiones, la democracia, la corrupción de funcionarios y la seguridad. Está convencido que están usando el partido entre Nacional y Millonarios como una “cortina de humo”.

Preguntas y respuestas varias..

Las hinchadas rivales no las juntan en los estadios por seguridad y las van a juntar en parques con pantallas gigantes? Ideota!

Lo q pagarían al dueño de los derechos debería ser un precio justo y ese dinero sale de dónde? Tienen resueltos los… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 23, 2023

El periodista deportivo más importante del país agregó en SEMANA algo similar a lo expresado en redes.

“El fútbol no es prioridad en el país, ni de interés nacional. Eso es un cuento. Nunca se ha denominado de interés nacional. Eso lo dicen ellos ahora porque es el discurso que venden los políticos”, enfatizó y les recordó que Win es un canal privado.

“No pueden estar siempre haciendo lo mismo. La propiedad privada es la propiedad privada. Yo no puedo hacer una fiesta en la casa del vecino, no”, inició el periodista deportivo más reconocido del país en conversación con esta casa periodística.

Daniel Quintero y Claudia López, alcaldes de Medellín y Bogotá. - Foto: Archivo SEMANA / Esteban Vega

Win es el canal de transmisión del fútbol profesional colombiano. Los precios varían y por partido en vivo se pagan 34.900 pesos; el plan mensual cuesta 32.900 pesos; el semestral, 179.400 pesos y el anual, 298.800 pesos.

“Los derechos son de Dimayor y a través de Win vende su producto. Como cualquier otra empresa privada. Usar eso desde el punto de vista político y populista no es otra cosa sino apropiarse de lo que no es de ellos. De un patrimonio que no les pertenece”, indicó.

Pidió, además, ser sensato con el pago de la señal de transmisión.

“Si van a pagar, que paguen un precio justo. Porque le dicen a la gente: estamos ofreciendo. Pero ofrecen 20 pesos. Tienen que pagar lo que vale. Hay que cuantificarlo, porque cada persona que contrata el servicio paga 25 mil pesos”, indicó.