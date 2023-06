“No tienen por qué estar amenazando, porque se van en diciembre”: Carlos Antonio Vélez a Daniel Quintero y Claudia López

Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo en Win Sports, no se quedó callado ante la polémica de la transmisión en pantallas gigantes que piden Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Claudia López, mandataria de Bogotá, para la final del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional.

“No pueden estar siempre haciendo lo mismo. La propiedad privada es la propiedad privada. Yo no puedo hacer una fuesta en la casa del vecino, no”, inició el periodista deportivo más reconocido del país en conversación con SEMANA.

Win es el canal de transmisión del fútbol profesional colombiano. Los precios varían y por partido en vivo se pagan 34.900 pesos; el plan mensual cuesta 32.900 pesos; el semestral, 179.400 pesos y el anual, 298.800 pesos.

Vélez recordó que Win es una empresa privada.

“Los derechos son de Dimayor y a través de Win vende su producto. Como cualquier otra empresa privada. Usar eso desde el punto de vista político y populista no es otra cosa sino apropiarse de lo que no es de ellos. De un patrimonio que no les pertenece”, indicó.

Carlos Antonio Vélez, Millonarios. - Foto: Semana/Guillermo Torres//Dimayor

La polémica se profundizó la mañana de este viernes 23 de junio. Daniel Quintero aseguró que la final se transmitirá en tres pantallas gigantes en Medellín: en el Parque Lleras, la calle 68 y la Plaza de Botero.

Sin embargo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le aseguró a SEMANA que dicho acuerdo no está cerrado, es decir, que aún no hay permiso de transmisión en plazas públicas.

En paralelo, Carlos Antonio Vélez les pidió que, de lograrse los acuerdos, paguen el precio justo.

“Si van a pagar, que paguen un precio justo. Porque le dicen a la gente: estamos ofreciendo. Pero ofrecen 20 pesos. Tienen que pagar lo que vale. Hay que cuantificarlo, porque cada persona que contrata el servicio paga 25 mil pesos”, indicó.

Daniel Quintero y Claudia López, alcaldes de Medellín y Bogotá. - Foto: Archivo SEMANA / Esteban Vega

El año pasado, la final del fútbol colombiano fue entre Pereira y Medellín. Carlos Antonio Vélez le recordó al alcalde Quintero que el duelo terminó en territorio matecaña y no hubo la misma petición de pantallas gigantes.

“¿Por qué el alcalde de Medellín no lo hizo cuando jugaron Medellín vs. Pereira? Lo que pasa es que ahora no hay elecciones y no hubo una marcha en la que lo pusieron en evidencia”, puntualizó.

En un video en sus redes sociales, Daniel Quintero comparó la transmisión del partido con la seguridad que brinda la policía y el precio de alquiler de los estadios. Amenazó con quitar la fuerza pública de los escenarios deportivos y cobrar el precio sin rebaja alguna.

Vélez, sin filtro, le pidió no amenazar.

“No tiene por qué estar amenazando, porque se va en diciembre. Eso podría funcionar en el segundo semestre y no el año entrante. No pueden usar como arma el recurso público, que es un tema para todos”, y opinó, contrario a los alcaldes, que el fútbol no es un tema de interés nacional.

“El fútbol no es prioridad en el país, ni de interés nacional. Eso es un cuento. Nunca se ha denominado de interés nacional. Eso lo dicen ellos ahora porque es el discurso que venden los políticos. De interés nacional la salud, educación, la seguridad, la corrupción...”, enfatizó.

Finalmente, el director de Palabras mayores mostró su preocupación por la violencia que se ha presentado entre los hinchas en el país. Desde 2009 no se permiten seguidores de equipos visitantes en los estadios y su opinión fue clara al respecto:

“Si pagan el precio justo, ¿cómo van a controlar el choque de hinchadas en el Parque Simón Bolívar o en Medellín?, porque al estadio no pueden ir los hinchas visitantes. Espero que no haya una tragedia”, concluyó con SEMANA.