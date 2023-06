¿Hay acuerdo para transmitir la final entre Millonarios y Nacional en espacios públicos? Esto responde Dimayor

La final entre Millonarios y Atlético Nacional está generando un gran interés en el fútbol colombiano, lo que se nota no solamente en la venta de las entradas para el choque de este sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, sino por la intención de las alcaldías de Bogotá y Medellín de querer realizar una transmisión en un espacio abierto para el disfrute del público.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aseguró en las últimas horas que llegó a un acuerdo con Dimayor y Win Sports para presentar en el Parque Lleras el duelo que definirá al primer campeón del 2023.

Nacional vs Millonarios - Final Ida Liga Betplay DIMAYOR 2023 - Foto: DIMAYOR

“He terminado hace una media hora una conversación con el equipo de Win y de Postobón. Han resuelto todo su tema interno y la buena noticia es que se va a transmitir el partido en Medellín”, dijo Quintero en Caracol Radio.

Incluso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trinó que “me cuentan de la Dimayor que están llegando a un acuerdo para que @WinSportsTV reconsidere su decisión y nos dé la señal para transmitir en pantallas gigantes”.

Desde Dimayor niegan que ya haya acuerdo

No obstante, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró que aún no hay acuerdo, al menos con la entidad que rige los intereses de los clubes del fútbol colombiano.

“No he hablado con Quintero, le acabo de escribir al celular. Todavía no (hay acuerdo), pero podemos llegar a uno entre las partes, nos podemos sentar. Hasta esta hora no hay acuerdo”, sostuvo Jaramillo en Blu Radio.

El presidente de la Dimayor recordó que en este momento el fútbol colombiano tiene licencia única para Win Sports y que las puertas pueden estar abiertas para hacer una excepción.

“Lo primero es reconocer el interés de la gente, es una oportunidad grande en el fútbol colombiano, ya tuvimos la primera final y todo salió muy bien. Mi llamado es a que todo salga bien en la vuelta, en paz y no haya violencia, después es cómo solucionamos este tema, entendemos el deseo de las alcaldías de que la gente lo pueda ver masivamente, pero hay que tener claro que hay unos derechos y hay un licenciatario, que es Win. Hay que tener en cuenta que sí podíamos llegar a un acuerdo con Win, las alcaldías y la Dimayor. La idea no es decir que no se pueda hacer, sino buscar la manera dentro de unos términos legales para poder hacer esto”, explicó.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Para Jaramillo, el hecho de que Win Sports haya sacado un comunicado, no quiere decir que las partes no puedan conseguir un acuerdo.

“Es posible que haya un acuerdo, porque el comunicado dice claramente que no se puede ‘sin la autorización del licenciatario’, es decir, pueden dar la autorización. Hay que ver las circunstancias para esta excepción, porque es una excepción porque hay que cuidar a los que pagan. ¿Cuáles son las condiciones? No sé, eso lo pone el licenciatario”, afirmó.

Win Sports es dueño de los derechos de transmisión del fútbol colombiano desde 2012 y su vínculo con la Dimayor va hasta 2026. Actualmente se maneja un sistema Premium, donde los interesados pagan por el servicio, ya sea con su cableoperador o adquiriendo el Win Sports Online.

“Hay que ver cuál es la mejor manera, si hay contraprestación lo debe decidir Win Sports. Esto es todo un sistema, esto pone en riesgo un contrato, porque hay mucha gente que paga por ver el partido, es como el que va a cine, paga y están transmitiendo afuera”, añadió al respecto Jaramillo.

¿Cuándo nació la idea?

La intención de transmitir el juego en un espacio público comenzó el pasado jueves con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pero rápidamente Win Sports sacó un comunicado donde aclaraba su posición.

“No se ha licenciado ni autorizado a alcaldía, ni a tercero alguno, tales como clubes de fútbol, medios de comunicación, barras, etc., para la retransmisión pública de dicho contenido”, informó Win Sports.

Alcaldes de Medellín y Bogotá reclaman a Win Sports - Foto: Montaje SEMANA

Esto generó rechazo inmediato de Quintero, quien invitó a reflexionar a Win Sports, mientras que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, catalogó la acción como un hecho de “mezquindad”.