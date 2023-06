Daniel Quintero asegura que “se va a transmitir el partido en pantalla gigante en Medellín”, pero Dimayor lo desmiente, ¿qué pasa?

El alcalde asegura transmitir el juego en tres pantallas gigantes. Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, le contestó a SEMANA que aún no se llega a un acuerdo.

“Importante: se ha logrado un acuerdo con la Dimayor y Win Sports para transmitir la final en el Lleras”, dijo en su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El mandatario agregó en Caracol Radio: “Se requerían unos permisos adicionales. Reconocemos que es un negocio y hemos sumado actores privados para que sean ellos los que aporten para poder transmitir el partido y reunirnos y encontrarnos. Esto es un tema de interés público”, señaló.

Las transmisiones, según contó, se harán en el Parque Lleras con tres pantallas, en La Plaza de Botero y la carrera 68 que está peatonalizada.

Juan Felipe Cadavid le preguntó si ya habló con Dimayor y Quintero aseguró que media hora antes tenía todo confirmado.

Sin embargo, Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró en SEMANA que aún no se ha llegado a un acuerdo y que no sabe por qué Daniel Quintero ya da por hecho que habrá transmisión.

El directivo agregó en Blu Radio: “No he hablado con Quintero, le acabo de escribir al celular. Todavía no (hay acuerdo), pero podemos llegar a uno entre las partes, nos podemos sentar. Hasta esta hora no hay acuerdo”, enfatizó.

Después de las versiones encontradas de Quintero y Jaramillo, Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, trinó.

“¡Buenas noticias! Me cuentan de la Dimayor que están llegando a un acuerdo para que Win Sports reconsidere su decisión y nos dé la señal para transmitir en pantallas gigantes! La hinchada se respeta y se consiente! La pasión por el fútbol es de todos! Vamos que vamos!”, indicó.

La polémica de la final del fútbol colombiano se dio con los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y de Bogotá, Claudia López, quienes le pidieron a Win Sports, canal patrocinador del fútbol colombiano, la señal para transmitir en pantallas gigantes y sitios públicos de cada ciudad el partido entre Nacional y Millonarios este sábado 24 de junio.

“Señores Win Sports TV, cuánto me cobran para poner pantallas gigantes de la final en la 68, Provenza, Parque Lleras y Plaza Botero, y por qué tan caro”, trinó Quintero inicialmente.

A esa petición, el canal contestó mediante un comunicado oficial.

“No se ha licenciado ni autorizado a alcaldía, ni a tercero alguno, tales como clubes de fútbol, medios de comunicación, barras, etc., para la retransmisión pública de dicho contenido”, reseñó el pronunciamiento oficial de Win Sports.

El motivo fue justificado por el canal de esta manera: la adquisición de derechos televisivos lleva a que los clubes del FPC tengan sus respectivos ingresos de dicha índole, pues son los “propietarios de tales privilegios”.

Esto “constituye una de las fuentes de ingreso más importantes para ellos”, indicando que son destinados a la “profesionalización del fútbol colombiano y son el motor de desarrollo de este deporte”.

Claudia López no ocultó su decepción por no tener las pantallas en sitios públicos, como el parque Simón Bolívar en la capital de la República.

“En Bogotá, Millonarios y Caracol Radio estábamos dispuestos a poner el Parque Simón Bolívar, pantallas, logística y seguridad para el disfrute de la hinchada. Lo único que tenía que aportar Win Sports era la señal. Lamentable que ni ponen ni dejan hacer. Mezquindad”, dijo la alcaldesa.

Este viernes 23 de junio, Daniel Quintero madrugó, según contó en Caracol Radio, a una reunión con los entes involucrados para llegar a un acuerdo y poder transmitir.

El pago de los derechos de televisión, lo harán entidades privadas: BetPlay, corporación Parque Lleras y Latina Estéreo.

“Nosotros en la alcaldía estamos apretados en lo económico porque el concejo nos tiene una plata congelada. Ya teníamos preacordadas tres pantallas, hacemos el ejercicio de articulación. Win tendrá una activación de marca y es una oportunidad para ellos”, aseguró el mandatario local.

Quintero es hincha de Nacional y avisora un partido cerrado con Millonarios. Apostó por un empate y penales.