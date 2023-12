Carlos Antonio Vélez explota por nueva convocatoria de Selección Colombia: “Qué falta de respeto”

Néstor Lorenzo dio la sorpresa y llamó a varios nombres inesperados para los amistosos ante Venezuela y México, que se disputarán entre esta semana y la próxima en Estados Unidos.

Al no poder contar con sus habituales convocados, dado que no se trata de una fecha Fifa, el técnico argentino tuvo que echar mano de la Liga Betplay y de otros jugadores que no se encuentran compitiendo en torneos como la MLS, la Liga MX o la Copa de la Liga Argentina.

Entre las grandes novedades se encuentra el nombre de Macalister Silva, experimentado capitán de Millonarios, que venía esperando la oportunidad desde hace varios años. A su lado estará el regreso de David Ospina, sin acción en el Al-Nassr, el ‘Cucho’ Hernández, que por fin tendría minutos en la Tricolor, y Samuel Velásquez, canterano de Nacional, que aparece en el proyecto a futuro de la banda izquierda.

Néstor Lorenzo busca cerrar el 2023 con victoria en amistosos. | Foto: AFP

Lo cierto es que la convocatoria ha generado cientos de comentarios, entre ellos los de Carlos Antonio Vélez, quien reaccionó inicialmente en su cuenta oficial: “Qué quieren que les diga... Juegos muy atravesados, pero ¿en serio son importantes?”, preguntó.

“¿Sabe cuándo vamos a encontrar el beneficio deportivo de estos extraños partidos? Cuando algunos de los nuevos convocados sean llamados para los compromisos de verdad. Mientras tanto tienen un ‘tufillo’ a ‘herramienta’ para quedar bien con mucha gente (entiéndase contentillo)”, completó.

En su columna de este martes, continuó con el análisis sobre los amistosos programados para el domingo 10 (vs. Venezuela) y el sábado 16 de diciembre (vs. México). “No me van a decir que estos partidos son de preparación para la Sub-23″, dijo.

Vélez cuestionó a las personas que dicen que este partido se armó como “homenaje” a Macalister Silva. “Eso ya no es para decir ‘no me crean tan pendejo’, es ‘qué falta de respeto’. No lo tienen que homenajear, lo que tienen que hacer es llamarlo a la Selección. Desde hace mucho rato es el corazón, los pulmones y los riñones de Millonarios”, señaló.

“Ahora arman un ‘Frankestein’ de estos y es un homenaje para Macalister Silva... oiga, definitivamente. Hay unos que tienen la cabeza para tener pelo o para ponerse sombrero”, insistió.

Vélez considera que “llamar a un jugador de estos” para unos amistosos “es poner a la gente a hablar de un homenaje y como quien dice ya salimos de eso. Todo apunta, después de ver este sancocho, es quedar bien con todo el mundo. El típico contentillo”, agregó.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo | Foto: Captura Youtube Win Sports

“El rival, Venezuela, llevará el equipo preolímpico y no sabemos México qué vaya a llevar. Y (en Colombia) llaman un sancocho desde cumplirle los caprichos a James Rodríguez de llamar a David Ospina, que lo respeto mucho”, agregó.

Carlos Antonio agregó: “Ospina no se ha prestado para ‘mangualas’”, pero remarca “que lleva más de un año sin jugar” y entonces “vuelve lo mismo. ¿Cómo me puede gustar una cosa de estas?”.

“Yo quiero ver si a partir de marzo van a llamar a Alejandro Rodríguez, a Andrés Reyes, a Devan Tanto, a Fory, a Velásquez, a Macalister... ese sí sería un homenaje, que lo llevaran a Copa América”, sentenció.

Convocatoria Selección Colombia para amistosos ante Venezuela y México