Carlos Antonio Vélez lanza dura protesta contra Atlético Nacional. ¿Por qué?

El próximo 30 de abril, el cuadro de Atlético Nacional celebra 75 años de vida institucional; sin embargo, desde el pasado viernes 22 de este mismo mes, el conjunto verdolaga se anticipó a la fiesta con una reunión donde estuvo el plantel femenino, masculino, exjugadores, técnicos y directivos de otras épocas que aportaron su grano de arena para hacer de este equipo, uno de los más grandes del país.

En un reconocido hotel en la ciudad de Medellín, dichos personajes se reunieron para compartir un evento especial en torno al club, además de brindar con las 30 copas que el club ha levantado a lo largo de su historia, incluyendo la Copa Libertadores de América, la cual han levantado en dos ocasiones.

🟢⚪ Conoce todos los datos estadísticos en los #75AñosDeGrandeza en la edición 140 de la revista #ALaCancha — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 23, 2022

No obstante, dicho momento generó todo tipo de comentarios en redes sociales y en la televisión. El periodista Carlos Antonio Vélez fue el encargado de alzar la voz este sábado, precisamente en el juego de los verdes ante Once Caldas, en son de protesta en contra de la directiva actual que no tuvo el detalle de invitar a un hombre, que según él, marcó huella importante en la historia del club.

Se trata de Juan José Peláez, extécnico de la institución que salió campeón en el año de 1994. El hoy panelista de Win Sports y compañero de Vélez en transmisiones no fue invitado, lo que generó molestia en el periodista. “Me parece de pésimo gusto lo de Atlético Nacional no haber invitado a Juan José Peláez. Juan José fue técnico de Nacional, ganó cosas con Nacional y estuvo mucho tiempo en el equipo verde, y yo creo que hace parte de la historia. Como Hernán Darío (Gómez), como (Francisco) Maturana, como muchos otros. El profesor Peláez no fue invitado a la fiesta ayer (Viernes)”, dijo.

“El señor ganó un título en el año 94. Y fue finalista de Libertadores en el 95. Llegó a una final. ¿Y no invitar a una persona de este talante? Me parece, además de un error de protocolo, una falta que no es venial. Es un pecado mortal”, expuso Vélez en la transmisión del juego que recibió el respaldo del extécnico.

En materia de fútbol, Atlético Nacional no pasó del empate ante Once Caldas en la noche verde del Atanasio Girardot. Los verdolagas llegaron a 34 puntos en el campeonato, dejando a la deriva el primer lugar ante sus rivales más directos, Millonarios y Tolima, que en caso de vencer sobrepasarán al club antioqueño en puntos.

El conjunto pijao se medirá con Alianza Petrolera en Barrancabermeja, mientras que Millonarios hará lo propio este domingo en el clásico bogotano con Santa Fe.

Programación Liga BetPlay (fecha 17)

Sábado 23 de abril

Atlético Bucaramanga 2-3 Independiente Medellín

Hora: 4:00 PM

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+

Atlético Nacional 0-0 Once Caldas DAF

Hora: 6:05 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Unión Magdalena 1-1 Junior FC (Suspendido)

Hora: 8:10 PM

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

Domingo 24 de abril

Envigado FC vs Deportivo Pereira

Hora: 11:00 AM

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

Deportivo Cali vs Águilas Doradas

Hora: 2:00 PM

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

Jaguares FC vs América de Cali

Hora: 4:05 PM

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+

Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 PM

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 8:15 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+

Lunes 25 de abril

Cortuluá vs La Equidad

Hora: 4:00 PM

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Martes 26 de abril

Deportivo Pasto vs Patriotas FC

Hora: 7:40 PM

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+