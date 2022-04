Vélez fue fulminante y reveló el millonario salario de Mario Yepes en la FCF

Días agitados y críticos son los que se han vivido durante esta semana en el entorno de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Luego de la salida de Reinaldo Rueda del banquillo Tricolor, la directiva del máximo ente se encuentra ‘en el ojo del huracán’, pues para muchos su gestión no ha sido la mejor en este último tiempo que conllevó al fracaso en el camino a Catar 2022.

Entre los nombres de la directiva de la FCF salió el del exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien fue fuertemente criticado este jueves por el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. En su habitual programa emitido por Antena 2, el analista deportivo no se guardó y también señaló de culpable al exdefensor en su rol como director deportivo.

“¿Qué hay de la vida de Mario Alberto Yepes? Porque hasta el momento hemos hablado de técnicos, jugadores y dirigentes, pero hay un tipo extraño a la sombra. ¿Cuál es su función?, ¿cuál es su aporte?”, indicó.

Seguido a esto, Vélez reveló el salario que gana el miembro de la FCF, cuestionando si de verdad su labor vale la millonaria suma que recibe del ente. “¿Vale la pena gastarse 50 millones de pesos mensuales sin retorno visible? No se me olvida que ese puesto lo inventaron para él”, sentenció.

"Eso es tener un cero a la izquierda": duras palabras de Carlos Antonio Vélez para Mario Alberto Yepes - Foto: Getty Images

En otras declaraciones, Vélez cuestionó el trabajo del exjugador en Colombia, pues para muchos ha pasado como un fantasma en las toldas de la Tricolor. “¿Cuál es su influencia?, ¿lo tienen en cuenta de verdad?, ¿a la sombra qué hace?, ¿su trabajo es de demolición silenciosa?, ¿beneficia a terceros?, ¿filtra información privilegiada?, ¿sus nexos con gente como Córdoba apuntan a qué?”, dijo Vélez.

El periodista, que ha manifestado en múltiples oportunidades que el combinado nacional necesita una renovación, también aseguró que el rol de Yepes se debe evaluar. “Es un tema que hay de revisar. Cuando hablamos de remodelación, de arrancar desde cero, incluye al señor Yepes”, manifestó.

Esta no es la primera vez que Vélez arremete contra Mario Alberto Yepes, ya que en el año 2021 aseguró que tener al exfutbolista es como “un cero a la izquierda”.

¿Cuáles son los técnicos que pueden llegar a Colombia?

Después de la salida de Rueda, Carlos Antonio Vélez reveló los verdaderos planes que tiene la FCF para la búsqueda de su nuevo DT con miras a las próximas eliminatorias. Nombres como Ricardo Gareca, Ramón Díaz, Marcelo Bielsa, entre otros, han sonado para llegar, ¿pero son humo o realidad?

“No hay candidatos, no se ha hablado con nadie. Lo de Bielsa, Díaz y Alfaro es humo puro. Además, nadie en el comité ejecutivo está autorizado, salvo el presidente de la Federación para hacer contactos. El resto pueden opinar, pero Ramón toma la decisión con altísima injerencia de Álvaro González”, reveló.

Fue vehemente en decir que el único candidato colombiano para suplir a Reinaldo Rueda es Luis Fernando Suárez, actual entrenador de Costa Rica, pero que esperarán cómo termina su proceso. Expresó su ´respaldo a muerte´ a que algunos de los jugadores ya cerraron su ciclo en la selección.

“El día que se le ocurra a cuatro o cinco señoritos sacar al DT, simplemente no compiten. Primero uno y después el otro y sobreviven a 2 o 3 técnicos hasta que lleguen el que quieren. Es decir, el que no les exige y no les pide”, comentó en tono fuerte.

En su concepto, la Selección Colombia se debe construir a partir de Luis Díaz, quien debe ser cabeza pensando en el próximo mundial, así como los jugadores como el guajiro. “Hay otros que hay que archivar ya, son tóxicos y hacen daño. Los mismos que hicieron parte del fracaso que se escondieron detrás de las enaguas de los técnicos”, concluyó.