El fulminante dardo de Carlos Antonio Vélez tras la salida de Rueda de la Selección

El reconocido periodista no se guardó nada a la hora de buscar los culpables del fracaso Tricolor.

Reinaldo Rueda se convirtió este lunes en otro de los técnicos descabezados a raíz del fracaso en el camino rumbo a Catar 2022. El timonel vallecaucano terminó su vínculo con la Selección Colombia después de no poder lograr el tiquete a la cita orbital, sumando tan solo 23 puntos.

Por medio de un comunicado oficial, el máximo ente dio a conocer la noticia y de inmediato empieza la búsqueda del que será el nuevo comandante para las próximas Eliminatorias.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy (lunes 18 de abril), acordó con el profesor Reinaldo Rueda su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, abre el comunicado.

“En este sentido, le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo”, agrega el comunicado compartido en redes sociales.

Ante la salida de Rueda, un sinnúmero de reacciones se conoció tanto por parte de la prensa, como por parte de los jugadores del plantel nacional.

Por ejemplo, el analista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó duros dardos luego de la despedida del DT, responsabilizando del fracaso también a los futbolistas. El reconocido periodista, como en anteriores ocasiones, dio algunos nombres que ya no deben seguir vistiendo los colores del seleccionado nacional.

“Oficialmente terminó el ciclo Rueda con Selección Colombia... pero no debe irse solo... hay por los menos 10 jugadores que no pueden volver nunca…”, dijo Vélez en sus redes sociales.

El panelista del canal Win Sports ha sido claro y contundente en reiteradas oportunidades; incluso, después de la eliminación en la última fecha, dio con nombres propios las piezas que no deberían seguir para las próximas Eliminatorias con miras al Mundial de 2026.

“Barrios ya cerró el ciclo, es el jugador más desordenado de la Selección. Cuadrado, James, Falcao, Dávinson Sánchez, Muriel, Roger Martínez, Lerma, Villa (aunque no lo llamaron), Barrios y Fabra son jugadores que espero que no vuelvan a la Selección porque ya cerraron su ciclo. Hay que iniciar de cero”, dijo en su habitual programa Palabras Mayores.

Ahora bien, después de dar el primer paso, desde la Federación Colombiana de Fútbol han emprendido la búsqueda del que será el nuevo técnico de la Tricolor.

Carlos Antonio Vélez no ha sido ajeno a este tema y ha analizado los candidatos que se encuentran en carpeta. El periodista ha hablado de hombres como Alberto Gamero, Luis Fernando Suárez, Tité, Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa e incluso de Ramón Díaz, el cual no le llamó para nada la atención.

“A mí me gustan dos técnicos que están en el Mundial”, dijo. “Me gustan Ricardo Gareca y Tité, y ambos dejarán Perú y Brasil (respectivamente)” y argumentó que “no son unos tipos dormidos ahí, con cara de fósil, porque eso es muy jodido, eso también se les transmite a los jugadores”.

Tite recibió el cargo como DT de Brasil en el año 2016 - Foto: Getty Images

Por otro lado, Vélez exaltó los logros de Luis Fernando Suárez con la Selección de Costa Rica, la cual en este momento pelea por el repechaje a Catar 2022. “El técnico del exterior es Luis Fernando Suárez, que no estaba en el radar de nadie, pero a raíz de lo que ha hecho Luis Fernando con Costa Rica hay que mirarlo. Hay que mirarlo, nada más”, dijo.

“Como aquí hay un menosprecio absoluto por lo local y aquí hay un amor por la mentira extranjera, entonces sé que cuesta que puedan digerir ese nombre y ese apellido, pero creo que las ejecutorias lo respaldan. Dos mundiales, un hombre que llega y reconstruye un equipo a través de un mensaje directo”, agregó.

Ahora bien, Vélez fue más directo con respecto al tema de Alberto Gamero, actual técnico de Millonarios que ha llevado a la institución azul a pelear en Colombia. El periodista fue contundente y metió como serio candidato al samario y dejó claro que “así muchos se revuelquen, que me encanta que lo hagan”, tiene que poner al técnico albiazul.

Seguido a esto, Vélez arremetió contra los que se oponen a una posible llegada de Gamero. “Este es un país racista. Eso está debidamente demostrado y Gamero, por la pinta, por no sé... suda mucho, que porque el pelo, que porque tiene en los brazos un montón de pulseras (...) Sé que a mucha gente le fastidia, pero, y qué hacemos. Yo aquí no vengo a hablar para quedar bien con nadie. No, aquí es simple: el señor Gamero también clasifica, pero yo sí tengo la obligación de hablar de Gamero”.