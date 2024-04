Carlos Antonio Vélez reacciona a impensada situación en São Paulo: “Se salvó James”

Más reacciones de Carlos Antonio en X

Polémica arbitral en el partido Millonarios vs. Junior. “¡Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla a estudiar el reglamento... urgente. ¿Y el árbitro? Se equivocó al no sancionar una falta. Pero no puede anular el gol de @MillosFCoficial porque la falta que ignoró no hace parte de la llamada APP (jugada que termina en gol), ya que esta comenzó con el Tiro de Esquina. El juez no tiene por qué permitir la rebeldía de nadie. Le faltaron calzones al hombre. ¡Para eso son las tarjetas... úselas!”.