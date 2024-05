Carlos Bacca se fajó costoso regalo para cada uno de sus compañeros de Junior por ganarle a Millonarios

Sentida arenga de Bacca ante Millonarios

“No venimos a los cuadrangulares de paseo y a jugar seis partidos más, no. Venimos para clasificar de primeros y ser campeones. La clasificación está hoy. No piense en el sexto partido”, dijo, mostrando las intensiones claras de volver a ser protagonistas en la instancia final.

¡Es hoy! No hay mañana y no entregue el 100% que no alcanza, no alcanza. Saben cómo se juegan las finales. Tenemos una hinchada que nos apoya y tenemos un duelo contra ellos. ¿Ellos o nosotros? ¡Ellos o nosotros! Ahí se las dejo... Dios los bendiga”, finalizó.