Catalina Usme recuerda haber estado cerca de trágico final en plena cancha: “la doctora dijo que había muerto”

Una de ellas es Catalina Usme, capitana de Colombia y el América de Cali en su momento, quien ahora disfruta de la Liga MX a la que está vinculada. No obstante, los buenos tiempos no siempre estuvieron presentes y hasta la muerte estuvo cerca para una de las máximas referentes del balompié nacional.

“Cuando llego a casa, le cuanto a mi mamá, le mostramos, en fin. Nos pusimos a hablar de la vida y le digo: ‘vea, mamá, yo quiero que usted tenga una cosa clara; el día que me muera, si me pasa en una cancha, entiérrenme feliz porque eso es el significado de que me morí feliz, haciendo lo que me gusta y amo”, finalizó sobre el duro suceso vivido.

Usme no quiere ser comparada con Falcao

“Hace tiempo que me decían ‘gorda’, pero ya les respondo: ‘gorda su madre, no me diga así’. En cuanto a la comparación con Falcao, al ser los máximos artilleros en cada una de las selecciones, se da. Ahora, no me han puesto ‘Tigresa’, sería desastroso. El Tigre, lindo, pero el otro no”, expresó.