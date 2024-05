¿Catalina Usme tiene vetada a Yoreli Rincón de la Selección Colombia?, esto dijo la jugadora de Nacional

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar” , dijo Usme durante un diálogo con el programa Deportes sin tapujos.

“Es muy difícil, porque me parece que hay falta de empatía. Cuando usted tiene todo, se le olvida la lucha que ha tenido. En Youtube se encuentran entrevistas de 2019, cuando ella (Catalina Usme) se sentó en la mesa a pelear por las condiciones de la Selección, que no eran adecuadas. Pero hoy en día, dice que jamás ha escuchado, dijo Yoreli a la pregunta de Diego Rueda.

“Le queda supermal una expresión de esas. Que a mí se me siente el DT y lo diga, es valedero. Que salga a decir que equis jugadora no está, ¿quién es ella para decir que no está en el proceso?, me parece fatal”, indicó el exjugador.