César Augusto Londoño habló al aire sobre despido de Óscar Rentería en Caracol y anunció su reemplazo

Óscar Rentería, experimentado periodista deportivo colombiano, se convirtió en tendencia la semana pasada en las diferentes redes sociales luego de que puso en duda la denuncia de violación que hay en contra de Achraf Hakimi, puntualizando que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”.

“Si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario”, fueron las afirmaciones que dijo el vallecaucano.

Óscar Rentería generó indignación en los oyentes por comentario sobre el caso del jugador del PSG. - Foto: Instagram César Augusto Londoño - Getty Images

Ante el impacto mediático que tuvieron sus declaraciones, el comunicador fue despedido este martes –14 de marzo– de Caracol Radio, donde figuraba como uno de los dos panelistas del programa El pulso del fútbol. Además, la compañía tomó la decisión de nombrar a Juan Felipe Cadavid como su reemplazo.

Cesar Augusto Londoño, director de ese espacio radial, no dejó pasar por alto la salida del comentarista deportivo y comenzó el programa de este jueves 16 de marzo dedicándole unas pequeñas palabras a su excompañero.

“Hoy les quiero contar que mi buen amigo Óscar Rentería no nos acompañará más. A Óscar le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos laborales y en su vida. Le quiero agradecer por su capacidad, su profesionalismo, su entrega y su dedicación con el programa”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “De Óscar tengo los mejores conceptos. Con él, ‘El pulso’ siempre estuvo arriba en estos cuatro años y más donde nos acompañó. Solo tengo palabras de admiración y agradecimiento para Óscar”.

Londoño se despidió al aire de su excompañero. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

Rentería llevaba más de cuatro años en Caracol Radio. - Foto: El pulso del fútbol

Juan Felipe Cadavid será el reemplazo de Óscar Rentería. - Foto: @jfcadavid

El manizaleño aprovechó el momento para anunciar que El pulso del fútbol empezará una nueva temporada a partir del próximo martes, recalcando que su compañero de fórmula será Cadavid, quien venía trabajando en El VBar.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el comentarista de 76 años rompió el silencio este jueves y se pronunció con respecto a su despido de Caracol Radio. Además, puntualizó que salió por la puerta grande.

“Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio, que me tocó aceptar, pero que por supuesto nunca compartiré. También sorprendió a muchos colaboradores, empleados y clientes de Caracol en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo”, expresó.

Finalmente, concluyó: “Mi agradecimiento eterno. También a colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad, anticipando que esto se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país. Me retiro por la puerta grande”.

El periodista no compartió la decisión de Caracol Radio. - Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en TikTok: elpulsoalauna

Cabe recordar que Rentería, lejos de retractarse por sus afirmaciones, expresó en SEMANA hace unos días que sigue sin creer plenamente en la versión de la presunta víctima y puntualizó que ella no tenía nada que hacer en la vivienda de Hakimi.

“Todos son libres de pensar lo que quieran, pero he recibido cualquier cantidad de cartas de mujeres que están totalmente de acuerdo conmigo. Mi declaración siempre será responsable. La pregunta sobra. Yo asumo la responsabilidad al decir, le repito una vez más, que toda mujer que vaya al apartamento de un hombre soltero, asume responsabilidades”, enfatizó el veterano periodista.