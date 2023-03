Carlos Antonio Vélez no le perdonó a Millonarios la eliminación de la Libertadores: “Se apachurró desde que entró”

Millonarios perdió este miércoles en su visita al Mineiro de Brasil y resignó su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, y pese a la derrota 3-1, logró un cupo en la Copa Sudamericana.

En El Campín, los azules y el equipo de Hulk habían sellado un empate, lo que dejó la llave abierta para que se definiera en Brasil, lo que le permitió al Mineiro jugar más cómodo y desenfundar todo su poder ofensivo para doblegar a los capitalinos.

Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que el 3-1 que dejó por fuera a los embajadores fue un “resultado normal” y que se veía que el equipo brasileño le “iba a pasar por encima a Millonarios”; además, señaló que el planteamiento defensivo por el que optó Gamero para este partido se le desbarató cuando los de Hulk encontraron la primera anotación.

Atlético Mineiro logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores al derrotar 3-1 a Millonarios. - Foto: AFP

“Ayer los resultados fueron absolutamente normales, con todo respeto y cariño. Que el Medellín le iba a pasar por encima a Magallanes, se veía clarito. Que Mineiro le iba a pasar por encima a Millonarios, se veía clarito. Lo que pasa es que uno siempre guarda la esperanza, es el equipo de Colombia”, dijo Vélez en la primera parte de su intervención.

“Ayer hizo un partido de aquellos que le llenaría la boca a los que el Bocha conoce: ¡Un fútbol defensivo! Sí, eso hizo. Defensa a ultranza, protección del cero en arco propio. El problema de esa manera de jugar es que le toca a uno resistir mucho tiempo y a veces los partidos se hacen muy largos y llega un momento en el que uno encaja un gol por alguna razón y ahí no se sabe que hacer, toca desmontar todo ese aparataje defensivo”, agregó el analista en su programa matutino.

El periodista dejó claro que el equipo embajador se mostró inferior desde el principio del partido y que nunca buscó presionar a Mineiro, por lo que le entregó el balón y ase aferró al plan de juego defensivo que había planeado el técnico.

“Millonarios no presionó nunca, Millonarios fue un equipo que se apachurró desde que entró. La idea era cuidar el arco de Montero, llevar el partido, si es posible, a los lanzamientos del punto penal, evitar el gol y apostarla a cualquier chichigua que caiga a ver cómo defino. (...) Muy superior el rival, muy superior. Yo lo tenía clarito desde el partido en Bogotá, allá es muy difícil ganarles”, dijo el periodista manizaleño.

El equipo capitalino logró descontar sobre el final del encuentro, pero no le alcanzó. - Foto: AFP

Pero para Vélez no oto es malo, pues aseguró que Millonarios ha mostrado un buen juego en las últimas campañas, aunque le falta obtener el título de liga; además, destacó que el funcionamiento de los dirigidos por Gamero venía siendo bueno y que le gustaba cuando utilizaba “los extremos”, pero que este sistema que ha implementado el técnico samario en los últimos encuentros “no lo llena”.

“Millonarios ha hecho una campaña excelente en el último tiempo, le ha faltado el título de la liga, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado, pero ahora está con otra idea. A mí, personalmente, este Millonarios no me gusta. Se los digo con toda sinceridad, así como me encantaba el Millonarios de los extremos, este Millonarios no me llena, Gamero le va a encontrar la vuelta, yo lo sé”, señaló el analista.

Hulk marcó un golazo de tijera que terminó por sepultar las ilusiones azules. - Foto: AFP

Para finalizar, el analista destacó lo hecho por Hulk y no se guardó elogios para el futbolista que, a su parecer, marca la diferencia desde lo físico y desde sus capacidades para impulsar a su equipo hacia adelante.

“En definitiva, [Mineiro] tienen jugadores muy buenos como Paulinho y el monstruo verde, ni hablar. Es uno de los jugadores que a mí me gusta ver y es como si tuviera 25 años”, dijo Vélez.