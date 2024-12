Clubes del fútbol profesional colombiano piden salida de Jorge Enrique Vélez

Según las razones expresadas en la carta, la reunión citada para el sábado 11 de abril a las 2:30 p. m. no se llevó a cabo debido a que no se lograron añadir temas que no eran parte de la agenda de dicha reunión, pero que son de vital importancia para mitigar la crisis por la que atraviesan todos los equipos nacionales.

‘‘La inclusión de unos temas de vital importancia que fueron rechazados por considerarlos inoportunos. Por esta razón agradecemos su invitación, pero por ahora, ante la imposibilidad de tratar asuntos que sin lugar a dudas resultan esenciales y necesarios, declinamos su generoso llamado‘‘, dice la carta.