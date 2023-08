Colombia vs. Jamaica: se conoció la terna arbitral para el juego de los octavos de final en el Mundial femenino 2023

Por su parte, la Selección africana clasificó con tan solo una anotación a su favor en los tres partidos de la fase de grupos. Ante Francia y Brasil logró un empate sin goles, mientras que a Panamá es la única selección que le ha podido vencer el arco rival. Ante esta particular situación, el entrenador del plantel colombiano agregó que “Es un rival difícil, un rival al que casi no le han hecho goles, que es muy fuerte en defensa”.

Si bien, el rendimiento del cuadro cafetero ha sido positivo, al entrenador le han caído críticas en las últimas horas por dos situaciones, en particular: la primera, que en el último juego de la fase de grupos no haya hecho un recambio en la nómina titular, afectando que para octavos, por una tarjeta amarilla, Manuela Vanegas no pueda estar presente.

Ahora, con la posibilidad de conversar nuevamente con Abadía, los medios que cubren a la Tricolor le volvieron a cuestionar, este irreverente les dijo: “En esa parte no me preocupo, me preocupa que se informen cosas que no se han hablado. Si hablaron mal de Jesucristo, cómo no van a hacerlo de un pobre carnal. Son 45 años dirigiendo y me dejo llevar por lo que yo soy. Estoy tranquilo con eso”.