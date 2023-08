Nelson Abadía terminó furioso por el juego ante Marruecos; lanzó fuerte regaño a las jugadoras

El regreso de Nelson Abadía al banquillo de la Selección Colombia no fue como lo esperaba. El técnico vallecaucano, que se había perdido los dos partidos anteriores por sanción, estuvo en primera fila para ver la derrota ante Marruecos, un ‘baño de agua fría’ antes de enfrentar a Jamaica por los octavos de final del Mundial Femenino 2023.

Abadía admitió en rueda de prensa que la Tricolor jugó un pésimo primer tiempo y la ‘sacó barata’ ante un rival que se creció al ver que tenía grandes opciones de llevarse los tres puntos, como al final sucedió. “ Fue un partido de dos tiempos, en el primero no estuvimos bien, en el segundo ajustamos la defensa, mejoramos la marca, entraron jugadoras que nos dieron otras posibilidad de ataque ”, dijo inicialmente.

Al interior del vestuario quedó un buen sabor de boca por lo hecho en los minutos finales, parecido al rendimiento que mostraron ante Corea del Sur y Alemania, no obstante, el técnico Abadía les lanzó un fuerte regaño por la actitud que tuvieron en la primera mitad. “El punto fue el primer tiempo que nos obligaron a estar muy atrás, no conseguimos la profundidad que sí logramos en el segundo tiempo , un equipo que aspira no puede regalar tiempo, ni espacio, ni juego”, sentenció.