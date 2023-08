La durísima baja confirmada que tendrá la Selección Colombia femenina en los octavos de final del Mundial

Después de un exitoso inicio con victorias ante Corea del Sur y Alemania, las dirigidas por Nelson Abadía afrontaron un reto difícil ante las africanas, que buscaban su pase a la siguiente ronda con ímpetu. En los primeros minutos, las Leonas impusieron su juego y Colombia parecía desconocida y no encontraba espacios para generar peligro en el arco rival, a pesar de contar con la destacada Linda Caicedo en el grupo inicialista.

En la adición del primer tiempo, Daniela Arias, defensora colombiana, empujó a una jugadora marroquí dentro del área, lo que resultó en un penal a favor de Marruecos. Catalina Pérez, portera colombiana, respondió de manera magistral y detuvo el disparo, pero el rebote quedó a merced de Anissa Lahmari, quien envió el balón al fondo de la red, marcando el primer gol del encuentro. Aunque hubo reclamos por una posible invasión en el área, el VAR no intervino y el gol se mantuvo.

En la segunda mitad, el equipo Tricolor mostró una mejor cara y a través de Linda Caicedo y Mayra Ramírez generó las mejores oportunidades para Colombia . Lorena Bedoya también inquietó a Marruecos con un remate de media distancia, pero no pudo igualar el marcador.

La talentosa jugadora, quien se ha destacado por su impecable trabajo defensivo y su aporte ofensivo, no podrá estar presente en los octavos de final debido a la acumulación de tarjetas amarillas: “Somos 23 jugadoras y acá todas venimos a dejarlo todo por el país. Yo he hecho todo lo que esté a mi alcance en estos tres partidos. Una pena lo de hoy, no contaba con eso. Tenía claro que estaba condicionada, pero intenté estar tranquila. Son cosas que pasan en el fútbol y tengo la plena confianza de que mi equipo lo dará todo y estaremos en cuartos”, afirmó Vanegas tras finalizar el partido.