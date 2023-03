Comenzaron las salidas en el Liverpool: se va compañero muy cercano a Luis Díaz y se prenden las alarmas

Las cosas no marchan bien para el Liverpool de Luis Díaz y Jurgen Klopp, equipo que en los últimos años ha estado acostumbrado a ser protagonista tanto en su país como en Europa y que hoy por hoy no encuentra el rumbo.

Actualmente, marcha sexto en la Premier League, fuera de los puestos de competiciones europeas; además, en la Champions League viene de perder, en casa, 2-5 en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, marcador que le será difícil remontar si quiere seguir con vida en el continente.

A la par de la situación deportiva, se suman la lesión del colombiano Luis Díaz, de quien aún no se conoce la fecha de regreso a las canchas, algo que no le ha caído muy bien al club, que extraña el aporte del guajiro.

Aún no se conoce la fecha para el regreso del atacante guajiro Luis Díaz. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images) - Foto: Getty Images/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Asimismo, han comenzado a rondar rumores sobre el movimiento de la plantilla, entre los cuales se ha involucrado al jugador colombiano con el Milan de Italia, como posible moneda de pago para la llegada del delantero Rafael Leao al conjunto de Anfield.

Mientras todo esto sucede, Sky Sports de Alemania informó sobre la salida de una de las figuras del equipo a mediados de 2023. Se trata del brasileño Roberto Firmino, quien llegó al Liverpool en 2015 y quien fue clave para la adaptación de Díaz en el equipo.

El delantero tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que habría aprovechado el entrenamiento de este viernes para informarle a su técnico la decisión de partir en busca de otro equipo; Firmino aún no tiene ofertas concretas, pero, seguramente, no tardará mucho en encontrar un nuevo club.

El brasileño, que venía siendo titular con el cuadro rojo, se fue diluyendo en las últimas temporadas y los movimientos hechos por el equipo de Anfield, que contemplaron la llegada de Díaz y la salida de Mané, fueron afectando, cada vez más, su titularidad.

El delantero brasileño ha perdido protagonismo en el cuadro de Anfield. - Foto: AP

¿Luis Díaz y Kylian Mbappé juntos en el Milan? Ojo a la reciente confesión del francés

La última semana de febrero y primero de marzo arrancó sumamente movida en el fútbol europeo. A pesar de no presentarse sorpresas mayúsculas en los juegos del fin de semana, los premios The Best ganados por Lionel Messi movieron mucho más que la consagración del argentino. Durante la gala de premiación hubo varios episodios importantes, momentos cumbre entre grandes personalidades y hasta confesiones de cara al futuro.

Una que había pasado desapercibida, pero que tomó relevancia en las últimas horas, fue la que, de manera informal, hizo el francés Kylian Mbappé. Allí, mientras al parecer ya salía del recinto donde se había realizado el evento, el atacante del PSG le consultaron por un equipo al cual desearía ir en caso de que la liga italiana se lo propusiera; sin dudarlo, respondió de manera radical: “Si voy a la Serie A, será al AC Milan”.

Kylian Mbappé dio a conocer su amor por el cuadro italiano. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Su respuesta fue clara y directa, misma que fue viralizada por diversos medios, pues en la interminable lista de pretendientes de la joven figura francesa entraría entonces este cuadro poderoso de Italia a la que le hace falta una figura de ese talante.

De Milan también se escuchó en Colombia durante el lunes, por el supuesto interés del club por hacerse con los servicios de Luis Díaz, quien actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra.

Según, Calciomercato, el delantero colombiano haría parte de un intercambio con su colega del AC Milan, Rafael Leão, jugador portugués que ha sido la grata sensación en el último tiempo.

El medio italiano aseguró que al atacante luso de 26 años está “cada vez más cerca” de dejar a los rossoneri, pues su contrato expira el próximo verano y el club podría ‘escuchar ofertas’ para que el jugador no se vaya libre.

Ante esto, Liverpool aparece como uno de los aspirantes por tener sus goles y buscaría un canje con Luis Díaz. Los italianos valoran al hombre que nació en Almada, Lisboa, entre 120 y 150 millones de euros.