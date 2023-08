Concentración feminista para pedir la dimisión de Rubiales

La polémica

El pasado viernes 25 de agosto se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la muchos esperaban que dejara su cargo, Luis Rubiales, tras un largo discurso, aseguró que no lo iba a hacer y que a pesar de su equivocación, “¿Es tan grave como para que yo me vaya, después de hacer la mejor gestión del fútbol español? No voy a dimitir”.