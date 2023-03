Conozca a Ángel Barajas, subcampeón mundial juvenil de gimnasia artística

Ángel Barajas es una joya de la gimnasia colombiana. Llegó a este deporte porque un vecino lo veía tan hiperactivo que le recomendó a su mamá integrarlo en esa disciplina. No fue amor a primera vista, pero al darle una segunda oportunidad encontró su lugar en el mundo.

Cerca de ocho horas diarias dedica a su entrenamiento. Se volvió un experto al lado de Jossimar Calvo, pero además de inspirarse en el cucuteño, su meta es superarlo y lo está logrando de a poco.

Es múltiple campeón nacional en todas las categorías que ha recorrido y ha logrado triunfos por equipo, entre ellos los de campeón suramericano pre-infantil y juvenil.

Jossimar Calvo, durante una prueba de anillos en el mundial de gimnasia 2017, disputado en Montreal (Canadá) - Foto: Getty Images

Se consagró el menor en torneos interclubes de Cartagena, en el Nacional de Gimnasia de Cali 2015, Cúcuta 2016, Medellín 2017, Melgar 2018, Cúcuta 2019 y Neiva 2019.

Fue el mejor en Bolivia 2016, Argentina 2017, Perú 2018, Colombia 2019 y multimedallista de los Juegos Suramericanos de la Juventud, desarrollados en Rosario, Argentina, en 2022.

Este año sigue confirmando su gran nivel, esta vez en Antalya, Turquía. Se colgó la medalla de plata en el All Around del 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships, siendo este el resultado más destacado de Colombia en un certamen orbital de esta disciplina, tras desempeñarse destacadamente en cada uno de los aparatos, siendo el salto y la barra paralela su fuerte.

El atleta cucuteño finalizó con un puntaje total acumulado de 80.131, registro que le valió para acomodarse en la segunda plaza del podio mundial juvenil, detrás del chino Qin Guohan, quien finalizó con 80.199 puntos, para la medalla de oro, y por delante del italiano Riccardo Villa, que logró sumar 79.665, para colgarse el bronce.

La manga final de Ángel tuvo registros de 12.700 puntos, 13.233, 13.000, 14.400, 13.733 y 13.133, en piso, arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija, respectivamente.

Es importante recordar que Ángel logró su paso a la ronda final del Campeonato Mundial Juvenil al ubicarse en la primera casilla de la clasificación general, con puntaje de 81.464 conseguido gracias los 13.633 puntos, acumulados en piso; los 12.933, en arzones, los 13.066, en anillas; 14.400, en salto; 13.966, en barras paralelas, y 13.466, en barra fija.

Ángel Barajas se convirtió en el primer atleta colombiano en conseguir una medalla de plata de un campeonato mundial de cualquier categoría y cualquier rama.

*Con información del Comité Olímpico Colombiano.

La cucuteña Nayerly Julieth Pajoy (Judo), la casanareña Natalia Andrea Mendivelso (Taekwondo), la samaria Estrella Lobo Contreras (Salto Triple), la antioqueña Estefania Escobar Vélez(BMX), el cucuteño Ángel Gabriel Barajas (Gimnasia Artística), y el cundinamarques Pedro Alejandro Marín (Atletismo- Semifondo),fueron los deportistas ganadores de las becas deportivas. - Foto: OSTER

Mariana Pajón relató duro presente de los deportistas colombianos por negligencia del Ministerio del Deporte

Los recientes y sorpresivos cambios en la cartera de deporte en medio de la presidencia de Gustavo Petro, ha generado preocupación inmediata entre los directamente afectados, los deportistas. Entre una modificación y otra, quienes se ven más afectados son ellos que, según Mariana Pajón, en lo corrido del 2023 no han recibido el apoyo que quisieran.

Esto incide en la preparación de muchos deportistas cafeteros para las competencias venideras, además, de la posibilidad de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mariana Pajón junto a Germán Medina, exseleccionador de BMX en Colombia. - Foto: Instagram: @Marianapajon

Como portavoz de sus colegas, en las últimas horas dio a conocer la preocupación de varios en entrevista con Caracol Radio, allí expuso que en su caso personal ha tenido que correr con los gastos porque no puede quedarse ‘cruzada de brazos’ esperando al gobierno.

“Me preocupa porque estaba atrasado el tema para los apoyos. No sabemos si es a las Federaciones o Comité Olímpico. Precisamente ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo, he viajado yo porque no puedo quedarme esperando a qué pasa en el país o en el Ministerio y nos quedamos sin cupos. Creo que muchos deportistas lo han hecho, entonces he cogido recursos propios y he viajado a Europa y Estados Unidos, todo de mi bolsillo”, expresó.