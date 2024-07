Copa América 2024: canal y hora para ver el partido por cuartos de final entre Argentina y Ecuador

“Puede ser, como no. Ya han jugado juntos, contra este rival y tomaremos la decisión después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada lógicamente porque han funcionado bien y es una opción, pero hoy después de ver cómo están todos tomaremos la decisión”, agregó sobre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

“ Sabemos que no es un equipo invencible, sabemos que debemos jugar a nuestro máximo nivel y que se den algunas cosas para poder ganarles . Estamos con la confianza que así será y así lo haremos”, añadió sin tapujos.

Será un duelo en el que dos estilos de juegos muy diferentes medirán fuerzas. Aún con la duda de la presencia de Lionel Messi, Argentina ha demostrado ser una escuadra más que solida. Ecuador, no obstante, se aferra a querer dar la sorpresa.

“Nunca ha sido así. Con Leo jugó Julián, Lautaro, si miramos las estadísticas es así. Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo para mí. Intentaremos que esté y después si no está, buscaremos lo mejor para el equipo. Pero es partido a partido y el equipo se conforma en función del rival, el momento en el que está el rival, dónde se le puede hacer daño y esa siempre fue nuestra idea”, incluyó Scaloni sobre si cambia el delantero con la presencia o ausencia de Messi.